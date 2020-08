CICLISMO - La prima tappa il 4 settembre nella città leopardiana sarà una cronometro individuale di 3 km. Poi Loreto e Offida

Prenderà il via da Recanati il prossimo 4 settembre l’edizione 2020 del Giro delle Marche in Rosa categoria open femminile, passerà per Loreto e si concluderà ad Offida il 6 settembre 2020. La tappa di Recanati sarà una cronometro individuale di circa 3 km con un percorso che si snoderà tra le vie della città con partenza e arrivo dalla celebre piazza Giacomo Leopardi. «Il Giro delle Marche in Rosa raccoglie consensi non solo nel contesto nazionale ma anche in quello internazionale e rappresenta un valido strumento per la promozione turistica locale e di tutta la Regione Marche in virtù, anche, di un connubio consolidato tra ciclismo e territorio – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – Lo sport è un valore educativo, sociale e culturale importante che contribuisce alla crescita della comunità». Sabato 5 settembre sarà la volta di Loreto nel cuore della sacralità e del culto mariano della regione Marche con una frazione di 93 chilometri (Villa Musone come nel 2019, pianeggiante con due ascese sopra il paese nel finale di gara) che anticipa di una settimana il grande circus maschile dei professionisti con l’arrivo della Tirreno-Adriatico. Domenica 6 settembre Offida, nel tempio del merletto, ancora affezionata al Giro delle Marche in Rosa con il consueto epilogo su un tracciato del tutto nuovo per complessivi 85 chilometri. «E ‘un’iniziativa che individua nella trasversalità il suo valore aggiunto- ha detto Sergio Bartoli Consigliere delegato allo Sport del Comune di Recanati – da un lato lo sport, l’eccellenza del ciclismo a livello internazionale, dall’altro lato la promozione e turistica della Città di Recanati, della sua tradizione sportiva e delle peculiarità del suo territorio». Oltre ai club italiani, hanno dato la propria adesione le squadre nazionali della Russia, della Svizzera e della Colombia. Gli organizzatori, la Born to Win e la Sca Offida con il supporto della Regione Marche e in sinergia con le amministrazioni comunali di Recanati, Loreto e Offida stanno facendo un ulteriore sforzo per portare il Giro delle Marche in Rosa sempre più in alto con la certezza di poter assistere a indimenticabili momenti sia agonistici che promozionali della Regione, senza arrendersi alle difficoltà imposte dall’attuale emergenza sanitaria di Covid-19. Una corsa attesa, bella e combattuta, con il meglio del ciclismo femminile a livello nazionale ed internazionale.