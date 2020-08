MACERATA - L'iniziativa che favorisce il movimento e l’attività fisica in programma martedì con partenza dal piazzale del supermercato Conad

Martedì 18 agosto nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”. Il via alla manifestazione sarà dato dal piazzale del Conad di Collevario a Macerata. Si tratta di un progetto organizzato dall’U.S. Acli Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, e realizzato grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire il movimento e l’attività fisica di cittadini di ogni età riconoscendo proprio al movimento un importante valore in termine di prevenzione della salute. Martedì 25 agosto, poi, ci sarà l’ultimo appuntamento del mese di agosto con partenza dalla rotonda dei Giardini Diaz.