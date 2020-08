A FIUMINATA E PIORACO domani verranno svolte le operazioni per contrastare i fastidiosi insetti

Zanzare e insetti pericolosi per la salute, disinfestazione a Fiuminata. Il sindaco ha deciso che nella notte tra oggi e domani, 13 agosto, sarà eseguita una disinfestazione ad opera del Cosmari. Il Comune invita i cittadini a coprire fiori, piante aromatiche, ortaggi ed a non consumare gli stessi nelle 24 ore successive al trattamento, oltre a a mettere al riparo gli animali domestici, ritirare indumenti bagnati e biancheria, a chiudere le finestre. In via del tutto precauzionale non verrà eseguita la disinfestazione nelle località Venarella, Stoini, Orpiano, Zona Artigianale, Pontile Basso, Carbonara, San Cassiano Basso, Colle San Pietro, Ponte Piccolo di Castello, Valcora, Fonti di Brescia, Poggio, Sorifa, Laverino, Laverinello, Campottone, Case Nuove, Colmaggiore.

Da domani anche il comune di Pioraco sarà protagonista di un importante studio riguardante il monitoraggio e il controllo della zanzare tigre all’interno del territorio comunale. L’attività sarà svolta dall’Università di Camerino in collaborazione con Biovecblok sel e con l’istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Si comunica che all’interno del Comune verranno collocate alcune “trappole” per zanzare e, pertanto, si prega la popolazione di non toccarle o danneggiarle in alcun modo per non inficiare l’attività scientifica in corso. «Si ringrazia per la collaborazione tutta la cittadinanza e Unicam – si legge nella nota stampa del Comune – per l’importantissima attività che sta svolgendo sotto il profilo scientifico a beneficio di tutti».