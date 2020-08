LIVE - Il gruppo marchigiano si esibirà domenica 16 alle 21,15

Secondo spettacolo musicale a Treia in piazza della Repubblica dopo il successo di Peppe Servillo per Risorgimarche. Domenica 16 agosto in piazza della Repubblica, dalle 21,15, si esibirà uno dei gruppi più interessanti del panorama musicale marchigiano: La Macina con “Nel canto la memoria”, nell’ambito del progetto Marche inVita – Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma, voluto e patrocinato dalla Regione Marche, con Mibact e Amat. Prenotazioni tramite la pro loco Treia al numero 0733 215919 (dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30). Il gruppo, dopo il lungo lockdown, si è già esibito a Pieve Torina e ad Ortezzano ed è reduce dal trentacinquesimo Monsano Folk Festival tenutosi dal 1 al 9 agosto. Una carriera lunga quarant’anni e 17 album all’attivo, ma soprattutto la realizzazione di un volume dal titolo “Cultura popolare marchigiana”, che rappresenta la più ampia ed organica raccolta di canti e tradizioni popolari della nostra regione. Sono questi i segni distintivi de La Macina. Dal 1968 ad oggi, Gastone Pietrucci, voce e leader della formazione, è riuscito ad attingere linfa dalle radici profonde della nostra cultura musicale popolare, dando vita ad collettivo di indagine etnomusicologica che, con rigore e passione, ricerca, esegue con grande espressività e divulga. Sul palco ci saranno Gastone Pietrucci, la voce, Marco Gigli, chitarra, Roberto Picchio, fisarmonica, Riccardo Andrenacci, batteria e poercussioni, Marco Tarantelli, contrabbasso, e Giorgio Cellinese a coordinare.