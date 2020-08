Malore sul pianerottolo di casa,

soccorsa dal 118

MACERATA - Gli operatori dell'emergenza sono intervenuti in via Marche, per gli accertamenti anche la Polizia. La ragazza è stata curata sul posto e non è stato necessario il trasporto in ospedale

8 Agosto 2020 - Ore 20:24 - caricamento letture

Era a terra priva di sensi sul pianerottolo della sua abitazione. Una ragazza soccorsa dagli operatori dell’emergenza che sono riusciti ad intervenire velocemente e a stabilizzarla, tanto che non si è reso necessario il trasporto in ospedale. E’ successo intorno alle 19 a Macerata, in via Marche. Quando hanno ricevuto la richiesta di aiuto, i medici e gli infermieri del 118 hanno prontamente raggiunto la zona e trovato la ragazza sulle scale, priva di sensi. Hanno subito prestato le cure del caso, la giovane è fuori pericolo. Per gli accertamenti del caso sul posto è intervenuta la polizia. E’ stato accertato che non si tratta di un’overdose bensì di un malore in seguito all’assunzione di un dosaggio eccessivo di un farmaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA