CIVITANOVA - Approfondimento culturale curata dal Giardino della Scienza e dall’associazione “Alpha Gemini” con la direzione scientifica di Claudio Bernacchia. Prossimo appuntamento stasera alle 21,30 nello spazio attrezzato "La cinciallegra", sarà possibile vedere la cometa Neowise col telescopio

A Civitanova ha preso il via “Insolita Itinera. Uno spazio da navigare”, rassegna di approfondimento culturale curata dal Giardino della Scienza e dall’associazione “Alpha Gemini” con la direzione scientifica di Claudio Bernacchia. Sei incontri, nei fine settimana tra luglio ed agosto, con un carattere insolito ed imprevisto. Ci si trova alle 21,30 nello spazio attrezzato “la Cinciallegra” lungo la posta ciclabile.

Il primo incontro tenuto dal prof Claudio Bernacchia ha riguardato la percezione sensoriale, necessariamente limitata, che abbiamo dell’Universo in cui ci troviamo ad essere immersi. Nella seconda parte della serata, come accadrà in tutti gli incontri della rassegna, utilizzando i telescopi dell’ Alpha Gemini i partecipanti hanno potuto ammirare, finalmente, la cometa “ Neowise 2020 F3” ed altri oggetti del cielo estivo. Stasera sempre alla Cinciallegra alle 21,30 si svolgerà il secondo incontro che avrà per tema: “I giganti gassosi del Sistema solare” a cura di Butani e Bernacchia. Dopo una breve introduzione potremo ammirare al telescopio Giove e Saturno, grandi protagonisti del cielo di questi giorni, ed ancora la cometa “Neowise 2020 F3”che si mostrerà per l’occasione in tutta la sua magnificenza.

Non solo scienza ma anche filosofia, spiritualità e poesia in un succedersi di incontri che si svilupperanno secondo il seguente calendario:

Venerdì 24 luglio ore 21.30 “Ungaretti.Pellegrino dell’esistenza” a cura L.Recchi

Venerdì 7 agosto ore 21.30 “Viandanti, pellegrini e vagabondi: una vita sotto le stelle” a cura C.Bernacchia

Sabato 8 agosto ore 21.30 “L’umano pellegrinare sotto il cielo stellato della vita” a cura L.Recchi.

Nella seconda parte di ogni incontro si scruteranno le profondità del cosmo con i telescopi della Alpha Gemini.

La rassegna si concluderà mercoledì 12 agosto, sempre alle 21,30, con il tradizionale appuntamento “A caccia delle stelle cadenti” in cui si ammirerà il cielo con i telescopi lungo la pista ciclabile, dove per l’occasione sarà spenta l’illuminazione. Guiderà l’osservazione il presidente dell’associazione ”Alpha Gemini” G.Butani.