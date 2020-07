CAMERINO - Domani taglio del nastro due palazzine a schiera realizzate per gli studenti come opera di ricostruzione a sostegno della popolazione colpita dal sisma. Il rettore Pettinari: «Un giorno di grande festa per l'intera comunità universitaria»

Una nuova opera di ricostruzione a sostegno della popolazione colpita dal sisma è stata realizzata dalla Croce rossa italiana, con il sostegno del Governo canadese, della consorella canadese e di Poste Italiane: saranno inaugurati domani infatti, gli alloggi per studenti dell’Università di Camerino. Si tratta di due palazzine a schiera, realizzate nel rispetto dei vigenti criteri e standard antisismici, costituite da 17 stanze singole e 13 stanze doppie, per una capacità di 43 posti letto in totale. Alcuni appartamenti sono idonei ad ospitare studenti con disabilità. Inoltre, l’accesso alle palazzine è caratterizzato dalla presenza di percorsi Loges per consentire l’accessibilità a persone ipovedenti.

«Come promesso – sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – la Cri è accanto alle popolazioni colpite dal sisma del 2016 nel percorso di ricostruzione. Dopo la realizzazione del nuovo complesso scolastico “Parrozzani” a Isola del Gran Sasso in Abruzzo, inauguriamo ancora una struttura dedicata ai giovani, il futuro del territorio e di tutto il Paese. La Croce Rossa in questi anni ha lavorato in stretta collaborazione con le istituzioni, gli enti e i comitati Cri del territorio. Ringrazio, a nome di tutta l’associazione questi ultimi e ancora i donatori, in particolare il Governo e la Croce Rossa canadese e Poste Italiane, che hanno dato un contributo sostanziale alla realizzazione di quest’opera così importante. Oggi possiamo ribadire con orgoglio di essere ‘Un’Italia che Aiuta’. Avevamo infatti promesso che non avremmo lasciato nessuno solo: continuiamo a farlo, giorno dopo giorno, soprattutto grazie al lavoro dei nostri straordinari volontari». Il rettore Unicam Claudio Pettinari aggiunge: «E’ un giorno di grande festa per l’intera comunità universitaria e in special modo per le studentesse e gli studenti. Ringrazio sentitamente la Croce Rossa Italiana per aver compreso l’importanza di un intervento presso il nostro steneo e quindi per aver sostenuto questo progetto. Non ci siamo arresi e abbiamo realizzato un sogno: con il sostegno di tutti i partner siamo riusciti a concretizzarlo e di questo l’intera Università di Camerino è grata. Non ci ha fermato il sisma del 2016, non ci ha fermato la recente pandemia: sappiamo di essere un punto di riferimento culturale ed economico per l’intero nostro territorio e non ci sottraiamo a questa funzione, ma il fulcro di tutte le nostre attività sono e rimangono gli studenti. Siamo convinti che aumentare e consentire la loro residenzialità vuol dire sostenere e sviluppare queste nostre zone così duramente colpite dagli eventi sismici». La cerimonia inizierà alle 15 al Campus Unicam. Interverranno, tra gli altri, il rettore Pettinari, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, il sindaco Sandro Sborgia, il presidente Cri Andrea Galvagno, il responsabile Area Responsabilità sociale d’impresa di Poste Italiane Massimiliano Monnanni. Chiuderà la cerimonia il presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca. Il Governo del Canada porterà il suo saluto attraverso Anna Kapellas, ministro consigliere incaricata dall’Ambasciata del Canada. Seguiranno gli interventi via web di rappresentanti della Croce Rossa canadese e della Comunità italiana in Canada, il taglio del nastro e la visita agli appartamenti. «Il Canada è orgoglioso di aver contribuito – dichiarano dall’Ambasciata del Canada – alla costruzione di queste nuove residenze studentesche all’Università di Camerino e ringrazia la Croce Rossa italiana per il suo eccellente lavoro. Il Canada e l’Italia, ed entrambe le nostre popolazioni, hanno capito da tempo l’importanza della solidarietà e della collaborazione, e questo progetto dimostra ancora una volta ciò che siamo in grado di realizzare insieme. Come partner sulla scena internazionale, e come amici stretti, i nostri paesi possono contare l’uno sull’altro per affrontare situazioni difficili, dal terremoto del 2016 all’attuale pandemia di Covid». Monnanni di Poste Italiane: «Quando un terremoto colpisce un territorio e una vasta comunità, come è accaduto nelle Marche e in altre regioni dell’Italia Centrale, non bisogna ricostruire solo le case e le strade ma tutto l’insieme dei rapporti umani sfaldati dagli eventi. In questo senso Poste Italiane, la cui presenza è diffusa su tutto il territorio nazionale, nei piccoli comuni e nelle città, ha voluto partecipare alla ricostruzione degli alloggi destinati agli studenti dell’Università di Camerino, simbolo di comunità in tutto il mondo. Poste Italiane crede nella sostenibilità sociale come opportunità per trasformare il profitto in valore, per coniugare solidità economica e aspettative della collettività, nella consapevolezza che la responsabilità sociale non è beneficenza, ma è semplicemente l’unico futuro possibile»