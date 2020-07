REGIONE - L'atto, che vede come primo firmatario il capogruppo dei Verdi, prevede la piantumazione di un milione e mezzo di alberi da effettuare nei prossimi anni

Un albero per ogni marchigiano. Approvata dal Consiglio regionale la mozione che vede come primo firmatario il capogruppo dei Verdi, Sandro Bisonni, e che impegna il Presidente e la Giunta regionale a redigere un piano in accordo con i Comuni, prevedendo la piantumazione di un milione e mezzo di alberi da effettuare nei prossimi anni. L’invito è anche quello di realizzare un bilancio arboreo regionale, alimentato attraverso quelli già esistenti degli enti locali. «La piantumazione di nuovi alberi e i progetti di forestazione – sottolinea Bisonni – possono determinare notevoli vantaggi, come la cattura dell’anidride carbonica, l’assorbimento delle polveri sottili e dello smog, la diminuzione del dissesto idrogeologico, il miglioramento del microclima». Dopo aver evidenziato l’impegno mondiale in questo ambito di problematiche e la normativa in materia, il capogruppo dei Verdi ricorda che nell’ottobre dello scorso anno il Consiglio regionale ha approvato una sua mozione, nella quale si riconosce lo stato di emergenza climatica e si impegna la Giunta ad intraprendere azioni volte al contenimento di tale emergenza e in particolare anche «a progettare e finanziare un piano di sensibilizzazione ecologica anche attraverso la disincentivazione di azioni dannose e promuovendo scelte che incentivino il risparmio energetico e la riforestazione». «Dall’inizio del 2019 – ricorda Bisonni – a livello mondiale sono bruciati circa undici milioni di ettari di territorio, in queste circostanze si producono, oltre all’anidride carbonica, anche metano, altri gas, ceneri e particolato che vanno ad aumentare la concentrazione di inquinanti nell’atmosfera, provocando problemi per la salute ed alimentando l’effetto serra. Con questo impegno la Regione Marche si appresta a dare il suo importante contributo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei marchigiani e a contrastare la crisi climatica in coerenza con l’impegno preso nei mesi scorsi».