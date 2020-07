CALCIO - Il 20enne di Potenza Picena proviene dal Castelnuovo Vomano (Eccellenza abruzzese), mentre in precedenza ha militato con Isernia e Avezzano (Serie D)

La Civitanovese prosegue il suo lavoro sul mercato. Il direttore sportivo Giulio Spadoni riporta a casa l’attaccante Emanuele Russo. Prospetto molto interessante, classe 2000, nonostante la giovane età ha già calcato i palcoscenici delle categorie superiori con Isernia e Avezzano, in Serie D, mentre nell’ultima stagione ha militato nelle fila del Castelnuovo Vomano, con cui ha vinto il campionato d’Eccellenza abruzzese disputando 16 partite. Si tratta di un ritorno nelle Marche per il giovane bomber, nativo di Porto Potenza Picena e studente a Civitanova, dotato di grande talento e qualità tecniche. La società rossoblu punta molto su di lui, è un altro innesto interessante per la rosa a disposizione di mister Massimo Ciocci. Ovviamente la dirigenza della Civitanovese è molto attiva sul mercato e seguiranno altre novità.