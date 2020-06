RICERCA - E' quanto risulta dal lavoro dei ricercatori Unicam dell'Unità Operativa Diversità vegetale e Gestione degli ecosistemi e dei tecnici dell’Erbario Came

Nel 50° anniversario della Riserva Naturale Statale “Montagna di Torricchio” è stata pubblicata la nuova flora dell’area protetta (An updated checklist of the vascular flora of “Montagna di Torricchio” State Nature Reserve ) frutto del lavoro dei ricercatori Unicam dell’Unità Operativa Diversità vegetale e Gestione degli ecosistemi e dei tecnici dell’Erbario Came, ove si conservano campioni di piante e muschi della Riserva.

Nei circa 320 ettari su cui si sviluppa la Riserva, sono state rinvenute ben 789 specie vegetali, oltre il 20% delle specie presenti in tutta le Marche. Due specie sono di nuova segnalazione per l’Italia (Taraxacum calocarpum e T. pulchrifolium) e 14 specie sono considerate nuove per le Marche. Complessivamente, nella Riserva di Torricchio sono state ritrovate 46 specie endemiche italiane, ossia che si rinvengono solo nel territorio nazionale, 53 specie comprese in una categoria a rischio, la Lista Rossa della flora italiana Iucn, e soltanto 11 specie aliene, alloctone, introdotte al di fuori del loro areale originario.

Questi dati confermano il ruolo rilevante che l’area protetta gestita da UNICAM occupa nel panorama della conservazione della biodiversità a livello regionale e nazionale, evidenziando l’importanza della ricerca scientifica come supporto alle strategie di protezione e gestione degli ambienti naturali.

«I risultati di questa ricerca rappresentano il miglior augurio per i 50 anni della Riserva Naturale Montagna di Torricchio – evidenzia il Rettore Claudio Pettinari – oltre che un eccellente viatico per l’avvio, dal nuovo anno accademico, del nuovo corso di laurea triennale in “Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali”.

Il corso di laurea, infatti, è strutturato in due curricula: “Gestione e Valorizzazione delle Risorse Naturali”, finalizzato alla gestione sostenibile degli ecosistemi e alla conservazione della biodiversità, e “Sostenibilità Ambientale delle Produzioni e Green Economy”, per cogliere le opportunità della “svolta green” sui principi dell’economia circolare».

Per i 50 anni dalla fondazione della Riserva “Montagna di Torricchio” in autunno sarà organizzato uno specifico evento scientifico-divulgativo, e si prevede – tra le altre – la pubblicazione illustrata della nuova flora, destinata ad un più vasto pubblico non specialistico.