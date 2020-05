SPORT - Le strutture tornano a disposizione per gli allenamenti

Riaprono a San Severino l’impianto di tiro a segno nazionale, sezione “Giuseppe Garibaldi” di via Cappuccini, e il crossodromo San Pacifico dopo il blocco causato dalle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il primo sarà aperto da sabato e, come annunciato dal presidente dell’associazione sportiva dilettantistica Tiro a volo San Severino, Elio Vincenzoni, sarà fruibile per le sole sessioni di allenamento degli atleti di discipline individuali, professionisti e non, così come previsto da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi da specifico provvedimento del presidente della Regione Marche. La graduale ripresa delle attività sportive sarà consentita nel rispetto, ovviamente, delle norme di distanziamento sociale e del divieto assoluto di assembramento. Gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. A dare notizia della riapertura del crossodromo è l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, che ha ricevuto dai vertici del Moto Club Settempedano. La decisione è stata assunta sentito anche il parere della delegazione Marche della Fmi, la Federazione motociclistica italiana. Gli allenamenti, esclusivamente di tipo individuale, saranno consentiti solo a piloti marchigiani in possesso di tessere sport o licenze agonistiche Fmi.