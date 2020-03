L’appello a raccogliere l’iniziativa promossa da Anci nazionale arriva anche nelle Marche

«Il raccoglimento – conclude il presidente di Anci Marche – sarà per tutti gli amici e concittadini che abbiamo perso a causa di questa terribile pandemia ed in modo particolare alle famiglie dei defunti a cui arrivi il nostro abbraccio virtuale di una comunità che non dimentica i suoi fratelli e sorelle vinti dalla malattia».

Bandiere a mezz’asta in tutti i comuni martedì 31 marzo. L’appello a raccogliere l’iniziativa promossa da Anci nazionale arriva anche nelle Marche e Maurizio Mangialardi, Presidente di Anci Marche, la rilancia a tutti i sindaci. «Viviamo un momento di grande difficoltà – ha scritto Mangialardi nella lettera indirizzata ai colleghi sindaci – in una situazione di estremo sconforto nel vederci privati anche della possibilità di stringere per l’ultima volta i nostri cari e dare loro una degna sepoltura».

