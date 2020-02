MARCHE 2020 - Domani il segretario regionale dei dem incontrerà separatamente gli alleati del centrosinistra: «Noi vogliamo farci carico, lo stiamo dimostrando, di costruire l’alleanza più larga possibile»

«Domani iniziamo a ragionare con gli alleati sulla costruzione di una rosa di nomi utile per individuare una candidatura di sintesi del centrosinistra che può aprire una fase nuova. Uniti possiamo vincere, la partita è aperta». Sono le parole del segretario regionale del Pd Giovanni Gostoli, che domani, dopo le pesanti prese di posizione della Mancinelli prima e di Zingaretti poi, darà quindi il via alle consultazioni con gli alleati, incontrando separatamente Italia Viva si presenterà con Azione e +Europa, poi Articolo 1, quindi Uniti per le Marche (Verdi, Psi e civici), le civiche Presenza Popolare e Le Nostre Marche (Demos, Popolari e Italia in Comune). «Dal pomeriggio – ribadisce il segretario dem – faremo incontri bilaterali e interlocutori utili per fare un quadro delle possibilità. L’auspicio è quello di aprire un confronto con grande serenità e con un forte spirito unitario. Vorrei ripetere ancora una volta che la sfida alle prossime elezioni regionali sarà tra noi e la destra. Noi vogliamo farci carico, lo stiamo dimostrando, di costruire l’alleanza più larga possibile. Insieme al Pd si combatte per vincere e dare un buon governo alle Marche, non per fare testimonianza. Se qualcuno pensa di correre da solo, invece, decide di fare un favore alla destra».