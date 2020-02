CAMERINO - Il settimo appuntamento che promuove le bellezze della regione si è svolto all'Auditorium Benedetto XIII nel segno dello chef pluristellato, con Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci che hanno regalato un video inedito divertendo i presenti con i loro famosi doppiaggi

Con la partecipazione straordinaria degli studenti degli istituti alberghieri di Loreto, Cingoli, Senigallia e Porto Sant’Elpidio si è svolto il settimo appuntamento di Marche in mostra, il format targato Peaktime per promuovere la nostra regione, premiata in più occasioni fra le più belle del mondo.

L’evento si è svolto a Camerino nell’Auditorium Benedetto XIII ed ha visto alla conduzione un impeccabile Alvin Crescini, ideatore e produttore del format ed il preparatissimo Luca Ciarpella. Un pomeriggio all’insegna dell’informazione, delle curiosità e delle caratteristiche del nostro territorio con ospiti illustri: lo chef pluri-stellato Mauro Uliassi che ha deliziato i giovani spettatori con il racconto del suo percorso professionale e di vita, strappando risate in più occasioni e riservando preziosi consigli ai futuri chef o addetti ai lavori presenti in sala; Riccardo Lombardelli e Alberto Barabucci in arte “Il Doppiatore Marchigiano” che hanno regalato un video inedito su chef Uliassi, divertendo tutti i presenti con i loro famosi doppiaggi e l’Artista del Fuoco Nazareno Rocchetti con le sue famose opere d’arte.

A fare gli onori di casa il sindaco di Camerino Sandro Sborgia e l’assessore Giovanna Sartori che hanno illustrato le caratteristiche uniche e più importanti di Camerino. Quando si parla di eccellenze marchigiane e di Camerino non si può non pensare ad una fra le realtà universitarie più importanti ed innovative a livello nazionale, come Unicam: presenti il rettore Claudio Pettinari e i docenti Gianni Sagratini e Valeria Polzonetti. Presenti all’evento anche il sindaco di Sarnano Luca Piergentili e l’Assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Castelraimondo Elisabetta Torregiani che hanno deliziato i presenti con gli eventi e le eccellenze dei loro territori. Una fantastica esibizione dei ragazzi del Centro Studi Danza Joy Dance di Castelraimondo ha emozionato il pubblico presente in sala. Due ore ricche di spunti, consigli utilissimi e tantissime curiosità per chi vorrà visitare le Marche. Non poteva mancare il momento dedicato al quiz: “Conosci le Marche?“ dove tutti i presenti si sono divertiti a rispondere ai quiz preparati proprio sulla nostra regione. Presenti inoltre tutte le associazioni operanti sul territorio. L’evento che sarà trasmessa sui canali Tv Centro Marche, Canale Italia, Sky, si è concluso con un buffet offerto dall’università di Camerino. Il prossimo appuntamento in programma venerdì 28 febbraio a Sant’Elpidio a Mare al teatro Cicconi. Ospite d’eccezione Antonio Lo Cascio. Partner dell’iniziativa Hotel Horizon, Infissi Design, Laser Informatica, Samo Materassi, Il Castagno Brand Village, Di Battista scatolificio, Molino Orsili.