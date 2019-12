I PUNTI - Negli otto gironi della categoria sono le squadre che hanno ottenuto i migliori risultati, tutte e tre vittoriose nell'ultima giornata (LA TOP 11). In Terza girone F ben otto squadre in quattro lunghezze. Gruppo E, pari nel derby Santa Maria Apparente-Academy Civitanovese

di Michele Carbonari

Il punto sulla Seconda categoria. Sono numeri impressionanti quelli di Folgore Castelraimondo, Elfa Tolentino e Appignanese. Al termine della 13esima giornata d’andata, le tre squadre maceratesi fanno registrare il maggior numero di punti se confrontati rispetto agli altri club marchigiani. La corazzata di mister Carucci, leader del girone F, vanta 35 lunghezze, la stessa cifra che potrebbe raggiungere gli uomini di Eleuteri (32) in caso vengano assegnati loro dal giudice sportivo i tre punti a tavolino in virtù dei fatti accaduti nella partita con la Belfortese. Dietro di loro il vuoto. Anche nel girone E, la capolista guidata da Cicarè vanta ben 32 punti, uno in più della prima inseguitrice Vigor Montecosaro. Restando nel gruppo F, il Telusiano (24) resta al palo al terzo posto solitario dopo il tris subìto fra le mura amiche dalla Belfortese (De Ronzi, autogol e Jonathan Carradori), che sale a quota 23. Calano il tris anche le due in vetta.

Sparvoli, un autorete e Micucci stendono nella ripresa la Vigor Macerata (vano il gol di Margherita) mentre la tripletta dell’ex Massucci piega il Sarnano. Tre reti all’attivo pure per l’Atletico Macerata, che mette ko il Caldarola (leggi l’articolo). Abbadiense (il contestato rigore di Agnetti a fine primo tempo condanna la Juventus Club Tolentino) e Ripesanginesio (l’ex Bompadre decide in derby di San Ginesio) conquistano pesanti bottini pieni in chiave salvezza a differenza di Palombese e Pennese, che terminano a reti inviolate, e di Sefrense ed Esanatoglia, che chiudono 1-1 (Crescimbeni risponde a Guidarelli). Sembra una duello a due anche nel girone E, dove Appignanese e Vigor Montecosaro rubano la scena della 13esima giornata d’andata.

La leader di mister Cicarè ringrazia Tarquini (colpo di testa), determinante nella trasferta di Recanati contro il Csi. Tomassini, Tulli e Boccanera trascinano la vicecapolista di Pierantoni in casa con il Montecassiano. La doppietta di Sampaolesi, Papa e un’autorete consentono al Real Porto di rifilare il poker alla Monteluponese. Luigi Marra conquista e trasforma il rigore che illude lo United Civitanova, poi rimontato dall’attaccante Lepidi del Porto Potenza, ultimo arrivato nel mercato e subito a segno con una doppietta all’esordio. Pareggiano Morrovalle (contro Veregra) e Real Citanò (a Montegranaro), mentre cade in trasferta l’Aries Trodica. Nel girone D il Victoria Strada vince stracittadina dello Spivach contro la San Francesco Cingoli: i centri di Evangelisti e Piccini entreranno nella storia del club gialloblu. L’Accademia Montefano scivola di misura contro la capolista Leonessa Montoro. Nel gruppo G il Borgo Mogliano continua la sua scalata e supera in trasferta il Monte e Torre grazie ad un autogol nel primo tempo (Lo Brutto e Scarpeccio colpiscono la traversa).

Il punto sulla Terza categoria. Apertissima ed avvincente la lotta nel girone F, dove ben otto squadre sono racchiuse in soli quattro punti. La capolista Pollenza (24) cede a Monte San Martino sotto i colpi di Brasili (doppietta) e Pochini, mentre nella ripresa Antolini sale in cattedra e neutralizza un rigore a Patrassi (due legni per lui e uno per Pellegrini). I ragazzi di Bottoni salgono al terzo posto insieme a Petriolo e Sforzacosta. I rossoblu di Tedeschi battono all’inglese e tra le mura amiche il Real Matelica: decisivi nella ripresa Gatti e Draisci. I biancocelesti di Macerata sono protagonisti dello scivolone interno al cospetto del Pievebovigliana, che sale ai piedi del podio trascinato da Paniccià e Ferioli (vano il momentaneo pareggio di Papasodaro). A quota 20 c’è anche la Giovanile Corridoniense: Rinaldesi e la tripletta di Paccazocco stendono l’Union Calcio. Vola al secondo posto solitario invece il Gualdo, forte del risultato all’inglese maturato in casa contro il Serralta, piegato da Guglielmi e Morbidelli. Chiudono il turno i 2-2 fra Nicolò Ceselli (Capodacqua e Gratani) e Lorese (Scriboni e Minnozzi) e fra Colbuccaro (Acciarresi e Peroni) e Nova Camers (Cervelli e Caramanti).

Nel girone E invece Real Molino e Union Picena esagerano e travolgono rispettivamente Torrese (stesa dalla doppietta di Botta, dai gol di Teodori, Fioretti e Lucarelli) e Real Castelfidardo (determinanti i bis di Canesin e Pigliacampo, oltre al timbro di Di Sirio e di un giocatore locale che insacca nella propria porta). Le tre squadre civitanovesi raccolgono solo pareggi. Uno nella stracittadina fra Santa Maria Apparente e Academy Civitanovese (Postacchini per i locali e Alessandrini per gli ospiti) e l’altro fra La Saetta (a segno Njie e Odonakachi) e Nuova Faleria. L’Unione Sangiustese torna a gioire in virtù del tris rifilato all’Atletico 2008 mentre cadono in trasferta gli Amatori Appignano (all’inglese sul campo dell’Osimo Five) e la Treiese (vana la rimonta avviata da Tomassoni e Gianmarco Marini). Nel girone D l’Europa Calcio Costabianca vince il derby contro l’Acli Villa Musone mentre nel gruppo D l’Urbanitas Apiro perde contro la Galassia Sport.