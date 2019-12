LA MOZIONE, votata all'unanimità, impegna presidente e Giunta a sollecitare il governo e le altre assisi regionali sul tema. Il documento è una proposta di Luca Marconi (Udc)

Ora legale tutto l’anno? E’ un sì all’unanimità per il Consiglio regionale che ieri ha approvato la mozione di Luca Marconi (Udc-Popolari Marche) per mantenere l’orario convenzionato per tutti e dodici i mesi dell’anno.

Nessuna decisione effettiva ma l’ok alla mozione vuol dire che presidente e Giunta ora si impegnano a invitare il Governo “a pronunciarsi per il mantenimento dell’ora legale per gli indubbi vantaggi che essa comporta per il nostro Paese”. L’altra richiesta: che la mozione sia inviata a tutti i Consigli regionali italiani perché votino la stessa proposta. Con l’ora legale gli orologi vengono spostati avanti di un’ora per sfruttare al meglio la luce naturale nel corso dell’estate.