MACERATA - L'incontro si svolgerà giovedì 5 dicembre nella Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata a partire dalle 21.15

Un incontro è dedicato a uno dei più lungimiranti pensatori del ‘900: Hans Jonas. A promuoverlo la Sfi – Società Filosofica Italiana e la Scuola Popolare di Filosofia che organizzano per giovedì 5 dicembre una serata aperta a tutta ma cittadinanza, con particolare attenzione a chi non ha mai studiato filosofia. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Macerata.

Il filosofo tedesco di origini ebraiche si è interrogato a fondo e in maniera assolutamente originale su scienza, tecnica, etica e vita sulla terra, sottolineando i pericoli nella crescente potenza umana e le necessità di salvaguardare il nostro pianeta.

La lezione, che si terrà nella Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata a partire dalle 21.15, vedrà il professor Emidio Spinelli, presidente nazionale della Sfi, guidare il pubblico alla scoperta della filosofia di questo autore la cui conoscenza è, ora più che mai, imprescindibile. Ingresso libero