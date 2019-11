Atletico Macerata, oltre al danno la beffa

SECONDO CATEGORIA - La squadra di mister Cencioni sul campo della Folgore Castelraimondo sbaglia un rigore ad inizio partita e subisce il gol del definitivo 2 a 1 nel finale a causa di una palla persa. Pesano gli infortuni occorsi a Mancini e Lombi

L’Atletico Macerata si presenta a Castelraimondo con personalità e con il piglio giusto, costringendo i padroni di casa a sudare le proverbiali sette camicie per conquistare i 3 punti. Gli ospiti sbagliano un rigore dopo una manciata di minuti, passano in svantaggio, ma conquistano il pareggio con determinazione e grinta da vendere nella ripresa, salvo cedere il passo nel finale a seguito di una palla persa in una frenetica ripartenza. Più del 2-1 finale fanno male gli infortuni occorsi a Lombi e, soprattutto, a Mancini M., uscito in lacrime al 10’ della ripresa per un problema al ginocchio.

La cronaca: partita ricca di emozioni che regala il primo brivido dopo neanche 60 secondi con Gobbi che impegna subito Gattari, Francucci è il più lesto di tutti a fiondarsi sulla ribattuta e a ribadire in rete, ma il signor Carriero annulla per posizione di fuorigioco. Risponde all’8’ l’Atletico Macerata: Feliziani in progressione recapita a Trifiletti sul vertice sinistro dell’area di rigore, passo di tango per l’argentino e traversone deviato dal braccio largo di Granilli, calcio di rigore. Gigli dal dischetto, destro a incrociare e gran risposta di Tafa che devia in angolo. Nuova sgroppata di Feliziani al 19’, questa volta il terzino arriva fino in fondo e mette in mezzo un cross basso che non trova la deviazione vincente di Piccioni di un soffio. Verticalizzazione illuminante al 24’ di Trifiletti per Piccioni che si trova da solo davanti a Tafa, il sinistro a incrociare finisce abbondantemente a lato. Doppia chance al 32’ per la Folgore, cross a spiovere per l’incornata di Francucci, risponde miracolosamente Gattari, lo stesso Francucci prova a ribadire in rete, ma Rocchi fa buona guardia sulla linea di porta. 34’ cross tagliato di Rocchegiani per l’accorrente Francucci, Staffolani anticipa egregiamente in angolo. Al 38’ ci prova ancora il bomber di casa che recupera un ottimo pallone in uscita e lascia partire un gran destro che finisce di poco a lato. La Folgore concretizza l’ottimo momento cinque minuti più tardi con Lori che lascia partire un destro a incrociare dai 18 metri che non lascia scampo a Gattari. Squadre al riposo sull’1-0. Le energie spese nella prima frazione di gioco presentano il conto alle due compagini nella ripresa e la prima vera occasione capita solo al 70’ sui piedi di Mancini N. che, a tu per tu con Gattari, calcia fuori. Al 75’ ci riprova Mancini N., questa volta la conclusione inquadra lo specchio, ma è centrale e trova le manone dell’estremo difensore biancorosso in opposizione. Al 77’ trova il pari l’Atletico Macerata, punizione dalla trequarti guadagnata con esperienza da capitan Ortenzi e scodellata in mezzo da Gigli, rimpallo che lascia la sfera incustodita nell’area piccola, si avventa Staffolani e fa 1-1. All’81’ rimette le cose a posto la Folgore che sfrutta un errore in ripartenza degli ospiti per imbeccare Bonifazi, il neoentrato fa due passi in area, destro secco che non lascia scampo a Gattari. 2-1. Nel finale assalto all’arma bianca dell’Atletico Macerata per provare a raddrizzare le cose, ma l’ultima vera occasione della partita capita sui piedi di Francucci al 92’ che, servito al termine di una ripartenza, calcia di poco a lato da posizione favorevolissima.

FOLGORE CASTELRAIMONDO: Tafa, Rocchegiani, Granili, Lori (84’ Sparvoli), Di Lupidio, Passarini, Mancini N. (83’ Scuriatti), Carnevali, Francucci (93’ Di Donatantonio), Gobbi, Bisbocci (78’ Bonifazi). All.Carucci

ATLETICO MACERATA: Gattari, Rocchi (84’ Ngugi), Feliziani (69’ Fratini), Gigli, Ortenzi, Staffolani, Lucentini, Lombi (28’ Miglietta), Piccioni, Trifiletti (62’ Firmani), Mancini M. (56’ Loschiavone). All.Cencioni

Direttore di gara: Cristiano Carriero di Jesi