LAVORI conclusi per la seconda opera pubblica ad essere ultimata nel paesino dopo la ricostruzione della storica sede dell’ex caserma del Corpo Forestale

Ultimati a Bolognola i lavori delle case, denominate “Villa Marconi”: nello specifico altre dieci abitazioni, con funzione di sostitute Sae. «Senza sosta e nonostante la miriade di problemi legati al sisma 2016, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Gentili continua l’opera di ricostruzione sia infrastrutturale che economica e sociale di un paese che come altri è stato duramente colpito ma che da subito si è prodigato, grazie anche ad una forte identità territoriale, a porre in essere tutto quello che serviva per ridare dignità ed opportunità alla propria cittadinanza», si legge in una nota del comune. Infatti questa è la seconda opera pubblica ad essere ultimata dopo la ricostruzione dell’edificio storica sede dell’ex caserma del Corpo Forestale dello Stato, utilizzata dallo stesso comune per alcune abitazioni e per la sede temporanea degli uffici comunali avvenuta già maggio 2018. «Si resta solamente in attesa degli allacci dei servizi di Telecom, Enel e gas, che arriveranno la prossima settimana – prosegue la nota – L’amministrazione tiene a precisare che questo è un altro importante tassello del mosaico che alla fine darà l’immagine di un paese totalmente ricostruito. Va inoltre evidenziato che tutto ciò è stato fin ora possibile grazie ad un estenuante lavoro dell’amministrazione e del personale tutto e grazie alla determinazione degli abitanti di Bolognola, ma non solo, perché è bene ricordare che c’è stata un ottima collaborazione con tutti i soggetti coinvolti». Nella nota il Comune ringrazia Angelo Borrelli, capo del dipartimento di Protezione Civile, l’ex Commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli e l’attuale Commissario Piero Farabollini, il governatore Luca Ceriscioli e l’ingegne Cesare Spuri dellUsr Regione Marche, la società di progettazione Pro System e la ditta Rest Edil di Crucianelli Enrico che ha eseguito i lavori. A breve avverrà la consegna delle case alle famiglie.