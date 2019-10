MACERATA - Sit in nel centro cittadino oggi pomeriggio per sostenere il Rojava sotto attacco della Turchia

Solidarietà ai curdi contro l’attacco della Turchia di Erdogan: manifestazione in piazza Vittorio Veneto questo pomeriggio. Alcune decine di manifestanti hanno preso parte alla protesta e appeso uno striscione sulle impalcature della chiesa di San Giovanni con scritto “Con la rivoluzione in Rojava. Contro la guerra di Erdogan”.

Alcuni manifestanti tenevano in mano cartelli con scritto “Rojava resiste”. Secondo gli organizzatori della manifestazione il ritiro «dell’impegno militare statunitense nel Nord della Siria, ha dato il via libera alle operazioni militari della Turchia di Erdogan nel Rojava. Sono cadute le prime bombe e si sta preparando l’intervento di terra, mentre già si contano decine di morti e feriti e la fuga della popolazione, preludio ad un nuovo, tragico esodo di massa. L’obiettivo dell’invasione è quello di distruggere l’esperienza rivoluzionaria del confederalismo democratico, per favorire le mire espansioniste turche in tutta la regione mediorientale». Gli organizzatori lamentano anche il silenzio dell’Unione Europea «e di tutta la comunità internazionale». E’ intervenuta l’ex consigliere comunale Gabriella Ciarlantini. Tra i presenti anche Stefano Di pietro, segretario cittadino del Pd e Renato Pasqualetti, componente del direttivo.

(Foto di Fabio Falcioni)