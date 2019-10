MACERATA - Jack Cambria, ospite mercoledì 16 ottobre di Unimc. Un veterano della scienza della negoziazione, per 30 anni a capo dell’Hostage Negotiation Team

La polizia di New York è nell’immaginario collettivo grazie ai tanti film e telefilm americani con protagonisti i “cops”. Uno di questi che si è distinto nella realtà, a capo della squadra di negoziazione ostaggi, è Jack Cambria. Il pluridecorato veterano del Nypd sarà ospite dell’università di Macerata mercoledì 16 ottobre per il seminario “The principles of negotiation in a business environment”. Con l’occasione esce in Italia il suo libro “Parliamone”.

Il seminario organizzato dall’università di Macerata in collaborazione con Performance Strategies e intitolato “I principi della negoziazione nell’ambiente degli affari”intende preparare gli studenti al Career Day di venerdì 18 ottobre: un’occasione importante per sostenere colloqui, raccogliere informazioni su imprese e figure professionali ricercate, partecipare a presentazioni aziendali. Jack Cambria è una vera istituzione nel campo della scienza della negoziazione. Grazie ai suoi trent’anni al comando dell’Hostage Negotiation Team, la sezione negoziazione ostaggi della Polizia di New York, Cambria ha condotto missioni in situazioni estreme, tra cui il crollo delle Torri Gemelle, incidenti aerei, operazioni Swat e tentativi di suicidio. Ha formato i militari della base militare di Guantanamo sulla negoziazione di ostaggi e oggi lavora come training supervisor e consulente per agenzie federali e governative. La sua figura ha ispirato il personaggio di John Turturro nel film Pelham 1 2 3 con Denzel Washington e John Travolta.

Prima dell’incontro con gli studenti, alle 13 Jack Cambria sarà ricevuto in comune dal sindaco Romano Carancini, mentre il seminario si svolgerà dalle 16 alle 18 nell’Aula blu del Polo Pantaleoni, via della Peschiera Vecchia 26. Nel corso dell’incontro con gli studenti, riconosciuto per 2 crediti formativi professionali dall’Ordine degli Avvocati di Macerata, Jack Cambria approfondirà le tecniche di controllo emotivo, i metodi, le leve psicologiche e gli atteggiamenti alla base di una negoziazione vincente. Sarà un’occasione unica per analizzare tutte le dinamiche di una trattativa complessa assieme a uno dei migliori negoziatori al mondo. Che sia nella vita di tutti i giorni o nel business, la negoziazione è alla base del dialogo tra due o più individui e spesso è inevitabile scontrarsi con diverse opinioni e interessi. La capacità di trovare soluzioni, che consentano a tutti di raggiungere i propri obiettivi, è ciò che contraddistingue un buon negoziatore. A partire da mercoledì 16 ottobre sarà anche possibile trovare in tutte le librerie il suo primo libro intitolato Parliamone, edito dalla casa editrice maceratese Roi Edizioni in anteprima mondiale per l’Italia. «Sono orgoglioso di accogliere Jack Cambria qua a Macerata, per la grande amicizia che ci lega. Avere Cambria in aula all’università credo sia un’occasione davvero unica per poter scoprire da uno dei massimi esperti mondiali come si negozia con successo in qualunque situazione – spiega Marcello Mancini, fondatore di Performance Strategies -Sono altrettanto felice per il fatto che il suo primo libro verrà presentato per la prima volta, a livello mondiale, nella nostra città. Questo fa onore all’Italia, che di solito traduce i libri che provengono dall’America, e ancora di più a Macerata».