MUSICA - I quattro membri della giovane band marchigiana sono Diego Brocani, Giorgio Pantaloni, Alessandro Corvatta e Giovanni Moroni

La giovane band marchigiana Capabrò si prepara a girare l’Italia da Nord a Sud. Adrenalina allo stato puro per il ‘capitano’ Diego Brocani e i suoi boys: guai a mollare di un centimetro, guai a porsi limiti, con la mission di ripetere le eccellenti performance musicali fatte registrare negli ultimi anni sul palcoscenico nazionale. In rampa di lancio l’ambizioso ‘Restiamo Umili Tour’, spettacolare itinerario musicale con già nove date in calendario e un programma che vuole arrivare fino alla primavera, prima del lancio del nuovo tour estivo. Dopo Arcevia e Tolentino, i Capabrò saranno il 18 ottobre al Caffè dell’Urbe (Urbisaglia), il 19 al Buena Vista Club (Matelica), il 26 ottobre al Festival della Birra (Jesi), il 16 novembre a Belvedere Ostrense il 19 dicembre al Marla (Perugia) e il 28 dicembre al Krach Club (Treviso).

Il percorso musicale della goliardica band dal Dna Made in Marche 100%, autrice di un pop rock insolito e orecchiabile e di oltre 300 live in Italia negli ultimi anni, non conosce alcun tipo di sosta. Lunghi viaggi, indimenticabili live, premi e riconoscimenti musicali non solo sul territorio nazionale ma pochi giorni fa anche in Spagna, esattamente a Murcia e Barcellona. Il tutto frutto di una eccellente preparazione e di un canovaccio testuale all’avanguardia, che periodicamente si rinnova, andandosi ad intrecciare con contagiose note ritmate e tematiche che affrontano in maniera ironica pregi e difetti della società contemporanea. Galeotti la determinazione e la passione per il teatro e per la musica per i quattro membri del gruppo ovvero Diego Brocani, 30 anni di Jesi, voce e basso elettrico, Giorgio Pantaloni, 30 anni di Serra San Quirico, batteria, Alessandro Corvatta, 22 anni di Recanati, chitarra, Giovanni Moroni, 26 anni di Ancona, chitarra e tastiere.