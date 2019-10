MACERATA - Lo scultore vincitore del premio Pannaggi in mostra da domani al 26 ottobre

Il vincitore del primo premio Pannaggi Marco Cingolani espone a Roma con la mostra “Projections and visions”a cura di Paola Ballesi. L’apertura al Centro Luigi di Sarro domani venerdì 4 ottobre alle 18. la mostra resterà poi aperta dal martedì al sabato con orario 16-19 fino al 26 ottobre.

Il Premio Pannaggi/Nuova Generazione è un’iniziativa nata da un’idea dell’associazione “Amici di Palazzo Buonaccorsi” a sostegno dei giovani artisti e per la promozione dell’arte contemporanea nelle Marche. Il Centro Luigi di Sarro che ha collaborato al progetto, in linea con la sua quarantennale attività di promozione di giovani talenti a livello nazionale e internazionale, accoglie nei suoi spazi espositivi la personale del giovane artista recanatese. La mostra con il suo percorso raffinato ed affascinante, fatto di vere e proprie apparizioni di ombre prodotte da sottili equilibri che sottendono architetture instabili,offre allo spettatore un variegato spessore di senso di grande carica emotiva ed etica. Infatti la scultura di Marco Cingolani richiede rispetto e cura della sua fragilità mentre grazie alla sua energia ideativa, come scrive in catalogo la curatrice Paola Ballesi, con forza si pone «in gara con la scienza, sonda il reale per consegnare ancora una volta all’arte il primato della ‘visione’, quello straordinario spettro immaginativo, quell’unica, insondabile e incalcolabile potenza divinatoria capace di rendere visibile l’invisibile».

Marco Cingolani (Recanati 1985), conseguito il diploma di primo e secondo livello, ha svolto l’attività di cultore della materia con l’artista Franko B, titolare della cattedra di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Nel 2011 ha frequentato il Tam di Pietrarubbia, la Scuola di Alta Formazione nel Trattamento Artistico dei Metalli fondata e diretta da Arnaldo Pomodoro. Ha svolto attività seminariali come docente presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, dove dal 2012 al 2016 ha ricoperto l’incarico di coadiutore tecnico di laboratorio presso le Scuole di Scultura e Grafica d’Arte. Tra il 2017 e il 2018 ha insegnato discipline plastiche al Liceo Artistico G. Cantalamessa di Macerata. Vive e lavora a Recanati.