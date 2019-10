MACERATA - In occasione della 18esima giornata Abi, si sveleranno ai visitatori i Palazzi Ricci e Piacentini. A fare da "ciceroni" dipendenti ed ex dipendenti dell'istituto. Fra questi anche Carlo Capodaglio, storico segretario generale prima della Cassa di Risparmio e poi di Banca Marche. Il direttore Gabrielli: «Per noi un grande orgoglio». E c'è uno spiraglio per il quartiere di Santa Croce dove è prevista per fine mese la chiusura della filiale. La banca sta valutando la possibilità di lasciare uno sportello bancomat

Ubi Banca e Fondazione Carima aprono le porte dei loro bellissimi palazzi a Macerata, patrimonio storico che si svelerà a quanti vorranno partecipare alla nuova edizione di “Invito a palazzo”. In particolare saranno dipendenti ed ex dipendenti di Ubi Banca le speciali guide che sabato 5 ottobre accompagneranno gratuitamente i visitatori alla scoperta di Palazzo Piacentini e di Palazzo Ricci.

E’ stato il direttore Roberto Gabrielli, responsabile della macro area Marche e Abruzzo di Ubi Banca a presentare questa mattina in collaborazione con Fondazione Carima: «Questi palazzi hanno fatto la storia del credito, dell’economia e dell’arte di una piazza importante come questa di Macerata». Ed oltre ad aprire le porte dei palazzi, Gabrielli apre un piccolo spiraglio per il quartiere di Santa Croce a Macerata per la quale è prevista la chiusura a fine ottobre. La banca sta valutando la possibilità di lasciare un bancomat: «Abbiamo investito moltissimo su Macerata – spiega – il nostro obiettivo è l’altissima efficienza e qualità delle filiali, sono centri in cui non si fa solo banca ma anche consulenza di alto livello e operazioni digitali. Comunque il piano sportelli è in corso di definizione».

Tornando all’invito a palazzo, si partirà da Palazzo Ricci, dove i visitatori potranno ammirare l’accesso di rappresentanza e i piani nobili, ma anche la cappella gentilizia del terzo piano, impreziosita da un dipinto di Crivelli, e i sotterranei con volte a crociera. La visita proseguirà poi con il vicino palazzo di Corso della Repubblica, prima sede della Carima, poi diventata Banca Marche e oggi Ubi Banca, edificato nei primi anni Cinquanta su progetto di Marcello Piacentini, uno dei più grandi architetti italiani del 900. Durante il tour, che partirà dal salone degli sportelli, per poi proseguire, attraverso lo scalone d’ingresso, al primo piano con la sala consiglio, la biblioteca e gli uffici di presidenza e di direzione, sarà possibile anche visitare la mostra fotografica, sotto forma di “slide show”, che descrive prima la demolizione delle vecchie costruzioni che occupavano l’area fino agli anni Quaranta, poi l’edificazione e l’inaugurazione del nuovo palazzo della Carima, avvenuta il 25 aprile del 1954. Le visite, per gruppi di circa 30 persone con partenza da Palazzo Ricci dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30, saranno completamente gratuite e gestite da alcuni dipendenti ed ex di Ubi Banca che si sono resi disponibili, a titolo volontario, a fare da ciceroni. Fra questi anche Carlo Capodaglio, storico segretario generale prima della Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata e poi di Banca Marche, ora presidente dell’associazione Carima.

Curatore dell’inedito percorso di “Invito a Palazzo” è il professor Cristiano Marchegiani, storico dell’architettura e docente di Storia dell’Architettura e dell’Arte contemporanea all’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. «L’edizione di quest’anno dell’iniziativa Invito a Palazzo offre al pubblico l’occasione unica di approfondire la conoscenza del pregevole edificio che ospita la più nota raccolta di arte italiana del Novecento della Fondazione Carima – spiega Rosaria Del Balzo Ruiti, presidente della Fondazione Carima – Palazzo Ricci è infatti uno spazio museale d’eccezione, la cui rilevanza storico-architettonica conferisce valore aggiunto alle opere che custodisce.

I visitatori, sapientemente accompagnati dal professor Marchegiani e dalle altre guide, potranno ammirare i diversi ambienti della passata vita familiare e di relazione secondo il modello abitativo delle dimore gentilizie settecentesche. In particolare, saranno straordinariamente accessibili due vere e proprie eccellenze, che abitualmente non sono previste nel percorso di visita: i suggestivi sotterranei con pietra a vista e la cappellina magnificamente decorata con episodi narranti la Passione di Gesù, dove si trova la tavola Compianto sul Cristo morto attribuita a Vittore Crivelli anche dal celebre studioso Federico Zeri».

«Anche quest’anno – conclude Gabrielli – riproporremo al pubblico una mostra fotografica, che nella passata edizione è stata molto apprezzata, con oltre 100 immagini che descrivono le fase della costruzione del palazzo storico della Carima di Corso della Repubblica, con degli scorci molto interessanti della città degli anni Cinquanta».

A margine della macro area Marche e Abruzzo di Ubi Banca fa un’analisi della situazione del credito nelle Marche: «La banca è in crescito nei settori famiglie e small business. La situazione economica, come nel resto d’Italia, non è florida tra stagnazione e consumi contratti. Comunque questa è una regione che ha superato la crisi del 2007-08 e si sta risollevando dal sisma. Per quanto ci riguarda abbiamo rilasciato mutui per 140milioni legati alla ricostruzione. Ci occupiamo una pratica su due legate al sisma, per questo ci sentiamo fortemente responsabili».

(a.p.)

(Foto Fabio Falcioni)