UNIVERSITA' TRE ETA' - Il via alle iscrizioni al 29esimo anno accademico dell'associazione tolentinate. Un'offerta ricchissima, con 10 indirizzi di studio e ben 23 laboratori, da approfondire negli spazi del Politeama

A Tolentino, sotto le logge di piazza della Libertà, la segreteria dell’università delle Tre Età sta raccogliendo le iscrizioni al suo 29esimo anno accademico. Da anni ormai l’associazione accoglie chi, dalla maggior età, vuol coltivare il suo tempo, praticare attività e vivere nel sociale, migliorando insomma la propria qualità di vita. In tanti accorrono a Tolentino, anche da paesi limitrofi, perché attratti dalla fama di cui gode Unitre, che presenta gran parte dei suoi corsi all’interno degli splendidi ambienti del bellissimo Politeama. Sono tanti i motivi che giustificano il successo dell’associazione, non ultimo la quota associativa di soli 60 euro, che offre diverse opportunità di scelta. Tra gli associati che rinnovano regolarmente la quota d’iscrizione si sono aggiunti alcuni olandesi e inglesi che, amanti del paesaggio e della cultura italiana, vivono nel nostro territorio. Il programma dell’Unitre di Tolentino offre quest’anno 10 corsi accademici: I grandi templi dell’antichità, Quando la cultura fa spettacolo, Lezioni di letteratura e di cinema, Antropologia culturale, L’arte svelata, Mangia Marche mangia Italia mangia mondo, oltre a tre corsi di lingua inglese. Il tutto con docenti universitari, i quali usano metodi comunicativi adeguati a tutti. I laboratori previsti saranno invece 23: La buona memoria, La comunicazione efficace, Scrittura creativa, quattro corsi di computer, due corsi di pittura e uno di disegno dal vero, Lavorazione artistica del vetro, Decorazione, Scultura lignea, Restauro ligneo, Ginnastica pelvica, Ginnastica dolce, Pilates, Yoga, Ginnastica cinese, Taglio e cucito in sartoria, Cucito creativo, Macramè chiacchierino uncinetto, Bigiotteria e monili. Alcuni dei docenti di laboratorio sono artigiani che accolgono gli associati nelle loro stesse botteghe. La segreteria in piazza della Libertà 14 è aperta fino al 4 ottobre nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e mercoledì dalle 10 alle 13; giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 19,30. Dopo il 4 ottobre, l’orario cambia e la segreteria riceverà il pubblico il martedì dalle 9,30 alle 12,30, il mercoledì e il giovedì dalle 16,30 alle 19,30. Per maggiori informazioni www.unitretolentino.blogspot.it, o al telefono 0733966056.