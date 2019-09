SAN SEVERINO - L’unione montana Potenza Esino Musone ha interdetto ai pedoni il percorso verde che attraversa il cuore della Valle dei Grilli per pericolo caduta massi

Il pericolo caduta massi dal costone a monte del sentiero per le grotte di Sant’Eustachio in Domora, nel territorio di San Severino, ha fatto chiudere al transito dei pedoni il percorso verde che attraversa il cuore della Valle dei Grilli.

L’unione montana Potenza Esino Musone è intervenuta in maniera tempestiva, sbarrando le strade d’accesso alla zona, per scongiurare pericoli a persone e cose. Il sentiero, infatti, è frequentato da pellegrini, turisti e appassionati delle camminate all’aria aperta. «Siamo dovuti intervenire, anche a seguito di segnalazioni, a tutela innanzitutto della sicurezza pubblica», sottolinea il presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi, che ha inviato una richiesta al dirigente dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche perché sia previsto un intervento di messa in sicurezza nel secondo Piano opere pubbliche da finanziare con i fondi del terremoto. «Anche su sollecitazione del Comune di San Severino abbiamo fatto presente la necessità di un intervento straordinario visto che la zona – sottolinea ancora Cicconi – è zona di interesse ambientale ma anche storico culturale». Già lo scorso anno l’Unione Montana Potenza Esino Musone aveva effettuato la messa in sicurezza di un tratto del percorso, in particolare quello a ridosso delle grotte. La chiusura è stata segnalata con apposita cartellonistica sia a valle che a monte. E’ comunque possibile attraversare la Valle dei Grilli tramite percorsi alternativi.