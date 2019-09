PROMOZIONE - Un autogol di Piunti regala tre punti all'esordio alla formazione rossoblu che è scesa in campo con una maglietta per sostenere il giovane tifoso ricoverato in terapia intensiva ad Ancona

di Michele Carbonari (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese vince meritatamente ma con uno striminzito 1-0 al debutto del campionato di Promozione. Al Polisportivo, contro l’Atletico Centobuchi, al tramonto del primo tempo è decisiva una deviazione di Piunti sul precedente colpo di testa di Santoro. Tante occasioni mal concretizzate hanno tenuto aperta la sfida che ha regalato i primi tre punti stagionali ai rossoblu di De Filippis, che nel prossimo weekend saranno chiamati a confermarsi a Loreto. Buona presenza di pubblico di fede rossoblu, che oggi ha voluto sostenere il giovane tifoso Roberto Rogante, ricoverato in terapia intensiva ad Ancona, insieme ai giocatori: uno striscione in gradinata e una maglietta i calciatori in campo.

La cronaca. Mister De Filippis deve fare a meno degli squalificati Miramontes e Galdenzi, per questo nel classico 4-4-2 schiera Ribichini esterno di fascia e fa debuttare in avanti l’argentino Carrion. Il primo tempo non si gioca a ritmi altissimi, causa il gran sole che picchia sul Polisportivo, ma regala spunti interessanti. La Civitanovese parte bene nei primi minuti, costruendo ben tre palle gol con Carrion (incornata fuori sul piazzato di Mercanti e poi viene murato da Lattanzi a tu per tu) e Vechiarello (volèe mancina out). Gli ospiti si fanno vivi per la prima volta al 20′, alto il colpo di testa di Gibbs sulla punizione di Calvaresi. La Civitanovese va vicina al vantaggio al minuto 25: Vechiarello calcia e Carrion ci mette la testa ma in posizione irregolare (la palla si stampa sul palo). L’Atletico Centobuchi cerca di mantenere bassi i ritmi di gioco ma quando riesce prova a far male, un’azione in verticale porta al tiro Simone Liberati che colpisce l’esterno della rete. I ragazzi di De Filippis non riescono a cambiare passo seppur, al 35′, rischiano di segnare con un tirocross di Ribichini, Lattanzi si salva con l’aiuto della traversa. Dal seguente angolo Santoro spizza di testa e la palla carambola su Piunti, la deviazione mette fuori causa Lattanzi e porta in vantaggio la Civitanovese. Allo scadere di frazione indecisione di Renzi che in uscita non raggiunge la sfera e viene superato dal pallonetto di Andrea Liberati, per sua fortuna Ferrari salva a porta sguarnita. Nella ripresa non succede praticamente nulla fino al 25′ quando la partita si riaccende. Progressione di Carrion che va al tiro da fuori, Lattanzi respinge con i pugni e il neoentrato Matteo Salvati impatta debolmente di testa. Al 33′ Martins svetta ma non centra di poco lo specchio, poi è il turno di capitan Mercanti: Lattanzi si ritrova la sfera addosso mentre al 40′ sventa il pericolo sul tiro di Salvati (ben servito dal neoentrato Catinari). La Civitanovese respinge ogni sterile attacco ospite e porta a casa i primi tre punti, ricevendo gli applausi dei propri tifosi al triplice fischio.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-4-2): Renzi 6; Smerilli 6,5 (44′ s.t. Salvi s.v.), Santoro 6,5, Martins 6,5, Ferrari 6,5; Ribichini 6 (34′ s.t. Catinari 6), Vechiarello 6,5, Mercanti 6,5, Falkenstein 5,5 (11′ s.t. Franco 6); Carrion 6,5, Pistelli 6 (20′ s.t. M. Salvati 6,5). A disp.: Recchi, Del Moro, D. Salvati; Negreti, Maggi. All.: De Filippis.

ATLETICO CENTOBUCHI (3-5-2): Lattanzi 6; Carminucci 5,5, Gibbs 6, Piunti 6; Caioni 6, Cameli 6 (17′ s.t. Gjoci 6), Calvaresi 6,5, Schiavi 5,5 (36′ s.t. Diop s.v.), Giuliani 5,5; S. Liberati 6 (17′ s.t. Picciola 5,5), A. Liberati 5,5. A disp.: Capriotti, Piemontese, Mascitti, Felicioni, Petrescu, Amabili. All.: Grillo.

TERNA ARBITRALE: Traini di San Benedetto del Tronto (Pagliari di Fermo – Alesi di Ascoli Piceno)

RETE: 36′ p.t. aut. Piunti

NOTE: spettatori: 250 circa. Ammoniti: Falkenstein, Cameli, Santoro, Carminucci, Calvaresi. Angoli: 4-0. Recupero: 5′ (0’+5′).