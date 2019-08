LA DATA riguarda la nostra provincia, l'azienda aggiunge: «Meglio non affollare gli uffici di prima mattina»

Poste Italiane informa che, in provincia di Macerata, le pensioni del mese di settembre saranno messe in pagamento a partire da lunedì 2. A tutti i pensionati che andranno a riscuotere il pagamento, Poste Italiane consiglia di recarsi negli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. «Dalle rilevazioni effettuate- specifica infatti l’azienda – è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata. Gli uffici postali aperti con orario continuato 8,20-19,05 nella provincia di Macerata sono: Macerata Centro (via Antonio Gramsci), Civitanova Marche (via Duca degli Abruzzi), Porto Recanati, Recanati (corso Persiani), San Severino, Matelica e Tolentino (Galleria Europa).