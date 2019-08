CINGOLI - Incidente intorno alle 17 per un giovane centauro, è stato portato all'ospedale di Jesi

Cade sulla pista da motocross di Cingoli, giovane pilota soccorso e portato all’ospedale di Jesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio al crossodromo del Balcone delle Marche. Un pilota sui 20 anni è caduto mentre stava girando in pista ed è stato subito soccorso. Sul posto il 118 che ha portato in ambulanza il ferito a Jesi. Per il giovane nulla di grave.