CASTELRAIMONDO - In passerella al Lanciano Forum tutti i premiati col Cassero d'Argento. Il re del cachemire: «Questo Paese ha bisogno di giovani che tornino a combattere per degli ideali»

di Monia Orazi

«E’ ora che i giovani si ribellino, che tornino a protestare, noi i loro padri gli abbiamo trasmesso l’obbligo di avere paura, invece abbiamo bisogno di ideali, di persone pronte a combattere per essi, Castelraimondo è un bel paese, ricostruirlo più bello e meglio di prima è un nostro dovere».

Sono queste le parole con cui ieri sera a Marche in vetrina, il re del cachemire Brunello Cucinelli ha salutato il pubblico presente al Lanciano Forum, per il premio Cassero d’Argento, dedicato alle eccellenze produttive, sportive ed artigianali della regione, organizzato per la sedicesima edizione da Vladimiro Riga. Quella di ieri sera è stata l’ottava edizione di fila, ospitata sotto al Cassero di Castelraimondo, ma per la minaccia del maltempo, che rendeva arduo rimpiazzare rapidamente i tavoli di oltre quattrocento commensali, è stata trasferita al Lanciano Forum. Cucinelli non era l’unico ospite vip presente alla serata, di cui è stata madrina una simpatica ed elegante Pamela Prati, che si è prestata a fare foto e selfie con tanti spettatori.

«Per mantenermi in forma mangio lasagne da mattina a sera e faccio tanto sport – ha scherzato la Prati alla domanda del presentatore Attilio Romita, volto storico del Tg1 su cosa facesse per mantenersi bella – Quelle assaggiate qua sono buonissime, qualcuno al mio tavolo ne ha prese tre porzioni. Tra i ricordi più belli ci sono il Bagaglino con Pingitore, ma soprattutto il mio debutto con Gabriella Ferri, che porto nel cuore».

Ammiratissimi nelle loro evoluzioni acrobatiche sul palco i ballerini di Ballando con le stelle Samanta Togni e Samuel Peron: «Per noi è una gioia ed un privilegio aver portato la danza in televisione, ci ha permesso di conoscere personaggi famosi da un lato diverso. Nel nostro programma la passione fa la differenza, continuiamo ad aggiornarci e studiare».

Hanno ricevuto i premi Cassero d’Argento: ristorante Il Gabbiano, TechnoIn, agenzia 6Tour, SiFa technology, Leonelli attrezzi da taglio, Marinelli imballaggi, Scr arredamenti, Metema, Prosilas, per lo sport il Matelica Calcio e la Lube Volley. Premiati anche quattro storici ginecologi dell’ospedale di San Severino, assente l’ex primario Angelo Mantovani, presenti Vincenzo Felicioli, Marisa Cacciamani e Franco Linci. Premio anche alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Castelraimondo Pierina Spurio ed all’Unione montana Potenza Esino e Musone. Premi speciali anche a Franco Nero ed al pugile pluridecorato Roberto Cammarelle, Teresa De Santis prima donna direttrice di Rai Uno. Ad allietare la serata la musica di Michele Torpedine, la voce da soprano di Anastasia Snyatoskaya, le canzoni di Riccardo Foresi e dei That s amore swing orchestra.