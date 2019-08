MACERATA - Nell'ambito della 15esima edizione dell'iniziativa di respiro internazionale organizzata dall'Accademia delle Belle Arti, in programma dal 5 al 7 settembre, l'imprenditore riceverà l'importante riconoscimento

La quindicesima edizione della Conferenza del Colore si terrà nei giorni 5 -7 settembre 2019 a Macerata all’Accademia delle Belle Arti, per la prima volta ospitata e organizzata da un’istituzione Afam. Obiettivo della conferenza è favorire l’aggregazione multi e interdisciplinare di tutte le realtà che in Italia si occupano del colore e della luce da un punto di vista scientifico, didattico e/o professionale. La conferenza è organizzata dall’Accademia delle Belle Arti di Macerata in collaborazione con il Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore (GdC-AIC). L’evento, di alto profilo e di respiro internazionale, avrà inizio nel pomeriggio del 4 settembre con una preview aperta a tutti, all’Istituto Restauro Marche di Abamc, nella suggestiva cornice del borgo di Montecassiano. Gli interventi previsti riguarderanno “l’Archeometria per il colore nel restauro pittorico”. Dalla mattina del 5 settembre la conferenza sarà introdotta, nella prima parte, dagli interventi degli “oratori invitati” relativi a diversi temi di interesse. A parlare saranno John Barbur (University of London); Magnolia Scudieri (già direttore per il Mibact del Museo di San Marco a Firenze); Tamara Lapucci (Responsabile Area test di Clementoni spa). Nella tarda mattinata del 5 settembre avverrà anche la cerimonia di conferimento del prestigioso Premio Colore 2019 all’imprenditore Adolfo Guzzini, che terrà uno speech su due dei più importanti e recenti progetti realizzati dalla sua azienda nel settore dei Beni Culturali (il Cenacolo di Leonardo e la Cappella degli Scrovegni di Giotto). I lavori proseguiranno poi fino al 7 settembre con l’esposizione dei lavori selezionati tra le numerose candidature pervenute dagli studiosi di varie parti del mondo, secondo i temi di interesse della conferenza: Colore e misurazione/produzione; colore e digitale; colore e illuminazione; colore e fisiologia; colore e psicologia; colore e merceologia; colore e restauro; colore e ambiente costruito; colore e progettazione; colore e cultura; colore ed educazione. L’importante convegno ha suscitato molto interesse e riscosso molti consensi sul territorio per la positiva ricaduta in termini di prestigio e per i flussi incoming previsti per le tre giornate dell’evento, che vanta il patrocinio del Comune di Macerata, dell’Ordine degli Ingegneri di Macerata e Fermo e dell’Ordine degli Architetti di Macerata, nonché del supporto di Clementoni spa.