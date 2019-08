L'APPUNTAMENTO in programma sabato alle 21,30, inserito nella seconda edizione del progetto “RiparTiAmo! Sibillini in Musica”, che mira a rivalutare il territorio marchigiano dopo il terremoto

Si avvicina il “Gran Galà dei Sibillini”, un appuntamento musicale che vedrà fra i protagonisti Povia, Lighea e gli Opera Pop, impreziosito dalle finalità benefiche.

Sabato 3 agosto alle 21,30 in piazza della Repubblica a Treia si svolgerà l’evento inserito nella seconda edizione del progetto “RiparTiAmo! Sibillini in Musica” che, attraverso grandi concerti ed in collaborazione con MarcheInvita, mira a rivalutare il territorio marchigiano dopo il terremoto del 2016. Come nel 2018 (vi furono tappe di successo, di pubblico e critica, a Montefortino, Serrapetrona, Loro Piceno e Falerone) la serata si svolgerà in un centro storico all’interno del cratere sismico. Sarà realizzata in collaborazione con la Regione Marche, il Ministero dei Beni e delle attività culturali, l’Amat, della Città di Treia, Ente Disfida, ed avrà il patrocinio dell’ Anci e del Parco Nazionale dei Sibillini, rientrando nella Notte Bianca che fa parte delle manifestazioni per la 41° Disfida del Bracciale. Alla base di questa iniziativa c’è la bella e lodevole idea dell’associazione culturale Opera Sound di Pesaro che vuole così rivalutare anche artisticamente e culturalmente i centri storici dei Comuni colpiti dal terremoto. Lo fa mediante la partecipazione e l’esibizione dal vivo di artisti del panorama musicale italiano come Povia, il chitarrista argentino Alex Fox ed ancora Lighea e gli Operapop. Figure di altissima levatura e in alcuni casi con radici proprio nelle Marche, quindi ancor più sensibili e determinati a far rinascere i nostri luoghi. Presenteranno la serata Luigi Brecciaroli e Daniela Gurini, tutto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Radio Arancia Network. Musica ma non solo, verranno presentati importanti progetti di aggregazione sociale relativamente alla grande attrattiva naturalistica garantita dai Sibillini (l’ex ciclista professionista Andrea Tonti esporrà il progetto “Bike dei Sibillini”), mentre riguardo i comuni si parlerà delle loro bellezze in chiave presente e futura. Ingresso libero.