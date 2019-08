I MILITARI provenienti dal Quarto Battaglione Veneto saranno il rinforzo per il mese di agosto

Rinforzi alla caserma dei carabinieri della Compagnia di Civitanova. Dieci nuovi militari sono arrivati da oggi in supporto alla Compagnia come rinforzo per il mese d’agosto, quando la popolazione sulla costa aumenta esponenzialmente. I dieci nuovi innesti sono specializzati negli interventi operativi e verranno impiegati soprattutto nel comune di Porto Recanati per controlli specifici sul territorio. I militari dell’Arma, due squadre di rinforzo, provengono dal Quarto Battaglione carabinieri “Veneto”. Faranno da supporto, come si diceva, ai carabinieri della Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, con il coordinamento del Comando Provinciale.