MACERATA - Il progetto riguarda i più meritevoli delle ultime classi delle superiori

Terminata la preparazione linguistica in Italia e concluse le fasi di selezione, gli studenti del progetto English4U si preparano alla partenza per un viaggio studio all’estero, che permetterà loro di arricchire la propria formazione linguistica per la lingua inglese. Grazie a questa iniziativa, finanziata dalla Regione Marche tramite risorse del Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo e rivolta a 60 allievi delle ultime classi delle superiori, i 28 studenti più meritevoli partiranno per il Regno Unito divisi in due gruppi: i quattordici che ha conseguito la certificazione First andranno ad Abergele, in Galles, dal 24 luglio al 14 agosto; gli altri, con certificazione Pet o First, dal 31 luglio al 21 agosto saranno a Chester, in Inghilterra. Il viaggio studio all’estero prevede un percorso linguistico di 45 ore per i sette allievi Pet e di 15 ore per i 21 allievi Fce, ma anche seminari di informazione orientativa sul sistema educativo e sul mondo del lavoro del paese ospitante, visite guidate di orientamento professionale ad aziende e organizzazioni del luogo attive nelle tematiche rilevanti per il percorso di studio dei partecipanti e visite di interesse artistico, culturale e storico del territorio, un percorso di tirocinio in aziende o organizzazioni locali di almeno 60 ore. Si tratta dunque di un’occasione particolarmente importante di formazione linguistica, culturale e anche professionale per studenti che hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite in sede scolastica oltretutto in un contesto internazionale e multiculturale.