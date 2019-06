MACERATA - La 34esima edizione dell'evento inizierà giovedì 27 nel casato dell'azienda agraria Lucangeli di Piediripa e proseguirà fino al 30. La festa di giovedì sarà tutta dedicata alla terza età

Rievocazione storica della trebbiatura, comincia il conto alla rovescia. La 34esima edizione dell’evento inizierà giovedì 27 nel casato dell’azienda agraria Lucangeli di Piediripa e proseguirà fino al 30. La festa di giovedì sarà tutta dedicata alla terza età, con un pomeriggio dedicato a coloro che hanno veramente vissuto i momenti che la Pro loco Piediripa rievoca ogni anno riportando ai nostri giorni uno spaccato di vita contadina maceratese degli anni ’50. In una giornata densa di appuntamenti ecco l’inaugurazione della mostra “Evoluzione della meccanica agricola” a cura di Lorenza Ionni con la collaborazione di Giorgio Marcolini e Remo Ramaccioni. Non mancherà l’appuntamento con qualche buon piatto preparato dalle mitiche cuoche della Pro loco. Il tutto accompagnato dalla musica del gruppo “Canto della Pasquella”.

Per la rievocazione è stata allestita una favolosa pista da ballo perché, come avveniva all’epoca, do-po i lavori nei campi non mancava mai la gran danza sull’aia. Immancabile il momento dedicato allo sport: domenica 30 si terrà infatti la gara nazionale di bocce a terna a campo libero, oltre al motoraduno del Centro Italia, giro turistico non competitivo che attraverserà parte del centro delle Marche toccando Porto Potenza e Loreto con breve sosta e benedizione dei partecipanti al motoraduno in piazza della Madonna. L’appuntamento più atteso sempre domenica, nel pomeriggio, con la “Riproposizione degli antichi mestieri” e la mietitura nelle campagne nei dintorni del casato dell’azienda agricola. Per rendere ancor più bella la mietitura non mancheranno un bellissimo paio di mucche che traineranno “lu verocciu” usato per per il trasporto dei covoni sull’aia per formare “lu varco” utilizzato per la trebbiatura vera e propria che verrà proposta domenica 7 luglio, giornata clou della manifestazione con la trebbiatura vera e propria con macchina d’epoca curata nel migliore dei modi da due miti della trebbiatura: Ferruccio e Nazzareno.