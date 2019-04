LO ORGANIZZA la Cisl, le lezioni si svolgeranno alla Politecnica. Ecco come partecipare

La Fp-Cisl Marche organizza un corso regionale in preparazione alla selezione pubblica per 3.000 navigator, indetta dall’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro) per il conferimento di incarichi di collaborazione a supporto dell’organizzazione e dell’avvio del reddito di cittadinanza. I navigator saranno dei “cercatori di lavoro” con il compito di guidare ed accompagnare nel mercato delle offerte di lavoro i beneficiari del reddito di cittadinanza. La domanda per partecipare alla selezione nazionale deve essere tassativamente effettuata entro le ore 12 dell’8 maggio, ed è necessario dotarsi preventivamente di un codice Pin rilasciato dall’Inps oppure di una identità Spid o di una carta nazionale dei servizi (Cns). La selezione è rivolta a laureati in varie discipline giuridiche, economiche ed umanistiche. I posti previsti per la Regione Marche sono 55 cosi suddivisi: 17 Ancona, 13 Pesaro/Urbino, 11 Macerata, 8 Ascoli Piceno, 6 Fermo. Le lezioni saranno tenute, ad Ancona, da docenti dell’università Politecnica delle Marche coordinati dal prof Antonio Di Stasi, ordinario di Diritto del lavoro. Per ogni delucidazione è possibile contattare il numero 392/1206067 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì mattina oppure scrivere a s.cristofanelli@cisl.it. La scadenza per le iscrizioni al corso di preparazione Cisl , che vedrà la presenza massima di 40 allievi, è prevista per il 10 maggio.