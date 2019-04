VOLLEY A2 - I potentini vincono per la prima volta nella loro storia a Grottazzolina e si regalano la semifinale playoff, chiudendo la serie dei quarti grazie al successo maturato al tie break

Il Volley Potentino si ripete nel derby delle Marche e con un tie break esterno per cuori forti vola nella Semifinale del Play Off A2 Credem Banca. La GoldenPlast Potenza Picena supera la Videx Grottazzolina e fissa la serie dei Quarti di Finale sul 2-0. I biancazzurri di Gianni Rosichini mandano così in serie A3 i “cugini” rompendo per la prima volta il tabù PalaGrotta in una partita ufficiale.

Avanti per due set grazie al dominio iniziale e alla rimonta acciuffata con l’innesto delle seconde linee, Potenza Picena soffre l’ingresso di Calarco e il servizio dei padroni di casa finendo per essere agganciata, ma si rialza nella resa dei conti salendo in cattedra nei fondamentali con il supporto decisivo dei tifosi di “Passione Biancazzurra”, autentico uomo in più nella volata decisiva. La GoldenPlast attende la sfidante che uscirà dalla “bella” tra Gioia del Colle e S. Croce. Solo il 25 aprile i potentini sapranno se domenica 28 aprile giocheranno Gara1 al PalaCapurso con i pugliesi o all’Eusosuole Forum con i toscani. Ancora una volta determinante l’apporto della regia di Monopoli e gli attacchi del top scorer Paoletti (24 punti), ma l’affermazione è figlia anche della crescita in difesa dopo un momento difficile, dell’innesto della linea verde nel secondo set, delle prodezze dei laterali e dei 13 muri (molti in momenti delicati), con i centrali determinati e lucidi nelle fasi clou di una partita dai due volti. Tra gli ospiti croce e delizia Sequeira, a salve Centelles, sostituito dall’intraprendente Calarco.

Primo set dominato dai biancazzurri grazie al servizio performante e alla vena realizzativa di Paoletti e Di Silvestre (13-25). Nel secondo parziale trend opposto con la Videx intraprendente in battuta e Potenza Picena in flessione, ma rivoluzionata da un geniale Rosichini sul 14-8 con gli innesti di Lavanga e Ferri, seguiti dall’ingresso di Gozzo. I ragazzi terribili riducono al minimo il divario (24-23) per poi lasciare spazio alla diagonale dei senatori con un chirurgico Monopoli al servizio che induce allo sbaglio Sequeira e agevola due block con Garofolo decisivo (24-26). Nel terzo set la Videx punta subito su Calarco in banda e cresce in tutti i fondamentali. Potenza Picena lotta fino al 19-14, ma capitola sotto i colpi dai nove metri del nuovo entrato Minnoni (25-14). Quarto set più tirato con gli uomini di Rosichini a inseguire fino al doppio break incassato sul 20-19 con “acuto tagliagambe” di Vecchi (22-19) e punto Finale di Gaspari a muro (25-20). Tie break combattuto con gli ospiti avanti di due (6-8) al cambio di campo dopo le giocate di Pinali e Garofolo. Finale in crescendo a muro e in attacco con ciliegina di Paoletti (10-15).

Il tabellino:

Videx Grottazzolina – GoldenPlast Potenza Picena 2-3 (13-25, 24-26, 25-14, 25-20, 10-15)

GROTTAZZOLINA: Cubito 8, U Vecchi 14, Centelles 4, Calarco 8, Minnoni 1, Di Bonaventura, U Romagnoli 1, Gaspari 12, Sequeira 16, Marchiani 3, Pulcini, Vallese ne, L Romiti. All. Ortenzi

POTENZA PICENA: Trillini ne, Cuti ne, Pinali 8, U D’Amico, Ferri 1, Gozzo 1, Di Silvestre 16, U Larizza 11, Monopoli, Lavanga 1, L Calistri, Paoletti 24, Garofolo 12. All. Rosichini

Arbitri: Carcione di Roma e Pecoraro di Palermo

Note: durata set 19’, 27’, 20’, 22’, 16’. Totale: 1h 44’. Grottazzolina: errori al servizio 11, ace 8, muri 9. Potenza Picena: errori al servizio 21, ace 5, muri 13.