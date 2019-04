PROMOZIONE - La doppietta di Mongiello e il sigillo di Suwareh decidono la sfida contro la Palmense giocata all'Helvia Recina e permettono ai biancorossi di centrare matematicamente l'obiettivo spareggi

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Riscatto dell’Hr Maceratese che liquida con un perentorio 3-0 la Palmense, cancellando il brutto scivolone di Chiesanuova e quello dell’andata sul campo degli adriatici. Nel segno di Mongiello che spiana la strada al successo alla formazione di Moriconi che accede matematicamente ai playoff: da stabilire solo la posizione nella griglia playoff nell’ultima giornata di campionato del 25 aprile a Treia.

Primo tempo magistrale della formazione biancorossa che segna un gol, colpisce due legni e sfiora più volte la rete. Nella ripresa la fulminea espulsione di Cocciaretto piega le gambe alla formazione di Cipolletta e consente alla Rata una tranquilla conduzione della gara senza gli affanni di altre occasioni. Oltre al solito immenso Mongiello positiva la prestazione di Brugiapaglia e del solito Ridolfi. Per i biancorossi si archivia momentaneamente il campionato e si guarda alla sfida di Coppa Marche in programma contro l’Ancona domenica prossima alle 16 all’Helvia Recina.

Nella Maceratese prima da titolare per Brugiapaglia che si schiera da esterno sinistro: in avanti Moriconi si affida al tridente Ridolfi, Mongiello, Suwareh. Avvio di marca biancorossa con Mongiello che per due volte nei primi tre minuti sfiora due volte la rete: prima di testa imbeccato da Brugiapaglia impegna Osso e sugli sviluppi del successivo corner la punta va alla conclusione da lontano che sfiora il palo della porta adriatica. Al 10’ ancora lo scatenato Mongiello che se ne va in contropiede lanciato da Suwareh, brucia sullo scatto il suo diretto avversario e incrocia la conclusione che si infrange sul palo. Rata anche sfortunata in questo inizio di partita che viene dominato dai ragazzi di Moriconi. Ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo occasione gol per l’Hr Maceratese al 20’: calcia Brugiapaglia, svetta di testa Campana ma alza troppo la mira con palla che termina lontana dalla traversa.

La rete che sblocca il risultato porta la firma di Mongiello che segna il suo 18esimo gol stagionale: percussione in area dell’attaccante che salta un paio di difensori e sull’uscita di Osso, con lo scavetto, lo supera depositando la palla in fondo al sacco. Al 27’ Rata vicina al raddoppio con azione personale di Ridolfi che appena dentro l’area fa partire una conclusione a giro che sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore della Palmense. Sul finire di tempo ancora Hr Maceratese vicina al raddoppio: inventa Ridolfi che sfonda sulla sinistra, salta il suo diretto avversario e va al tiro che supera Osso e s’infrange sulla traversa che salva la Palmense dal raddoppio dei locali. Al 44’ adriatici che si fanno vivi in area con un colpo di testa di Kouassi neutralizzato da Tomba. Primo tempo che si chiude col minimo vantaggio dell’Hr Maceratese: è forse questo l’unico dato negativo di una gara che i biancorossi avrebbero potuto già chiudere a loro favore con più reti. Secondo tempo che inizia con un fallaccio di Cocciaretto su Ridolfi che gli aveva soffiato la palla: intervento da rosso diretto, ma l’arbitro preferisce tirare fuori il cartellino giallo ed espellere per somma di ammonizione il difensore della Palmense che resta così in dieci uomini. La relativa punizione calciata da Moriconi è facilmente neutralizzata dal portiere ospite.

Fase di stanca della gara dove non succede granchè fino al 17’ quando Girotti conclude in porta e Osso si salva in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo azione insistita dei biancorossi nell’area avversaria, ingenuità di Mattioli che aggancia Bigoni e lo stende: calcio di rigore che s’incarica di tirare Mongiello che fa doppietta e infila il 19esimo sigillo stagionale. Una rete che sgonfia le chance della Palmense di poter rientrare in gioco, considerato anche l’inferiorità numerica degli adriatici. Tanto che la Rata ha l’occasione ancora per arrotondare il punteggio: assist di Ridolfi in area per Suwareh, il difensore cicca il rinvio e il colored biancorosso con un pallonetto supera il portiere in uscita per il 3-0. Ridolfi sfiora il poker al 39’ prima che calino i titoli di coda sul successo netto e meritato dei biancorossi.

Il tabellino:

HR MACERATESE – PALMENSE 3-0

HR MACERATESE (4-3-3): Tomba 6; Bigoni 6,5, Arcolai 6 (dal 40’ s.t. Falco s.v.), Capparuccia 6, Brugiapaglia 6,5 (dal 32’ s.t. Agostinelli 6); Campana 5,5, Moriconi 6, Girotti 6; Ridolfi 6,5 (dal 40’ s.t. Cervigni s.v.), Mongiello 7,5, Suwareh 6,5 (dal 32’ s.t. Piccioni 6). (Feliziani, Argalia, Ghannaoui, Massini, Andreucci). All. Moriconi 6.

PALMENSE (4-4-2): Osso 6; Pagliarini 6 (dal 19’ s.t. Gregonelli 5), Cocciaretto 4, Mattioli 6, Gentile 5; Kouassi 6, Turhani 5 (dal 14’ s.t. Marsili 5,5), Croceri 6, Fagiani 5 (dal 24’ s.t. Mauro 6); Rapagnani 5, Frascerra 6. (Ciarrocchi, Giugliano, Biancucci, Cameli, Pelliccetti). All. Cipolletta 5.

ARBITRO: Vai di Jesi 6.

MARCATORI: Mongiello al 23’ p.t. e su rigore al 19’ s.t., Suwareh al 31’ s.t.

NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Cocciaretto al 2’ s.t. Ammoniti Cocciaretto, Gentile. Angoli 8-6.