A 20 anni dalla morte di Fabrizio De Andrè, al teatro Don Bosco di Tolentino in programma per domenica alle 17 il concerto ‘Caro De Andrè’, dedicato ad uno dei capisaldi della canzone d’autore italiana. Il Progetto ‘Caro De Andrè’, capitanato dal suo ideatore Carlo Bonanni, nasce nel 1999, anno della morte di Fabrizio De Andrè, con il desiderio di tessere la testimonianza della meravigliosa memoria deandreiana. Sin da subito, è stato riconosciuto dalla Fondazione De Andrè. La stessa Dori Ghezzi, moglie del grande ‘Faber’, ha partecipato a più di un concerto del gruppo, rimanendone molto colpita per l’elevato livello artistico. Dieci sono i componenti della band: musicisti professionisti, che vantano collaborazioni con importanti artisti italiani e stranieri, alcuni di essi provengono dal mondo della musica classica, altri dal jazz, dalla world music. Il repertorio del cantautore genovese è riproposto conservando fedelmente gli arrangiamenti dei brani e utilizzando gli stessi strumenti che utilizzavano dal vivo i musicisti di De Andrè, compreso liuto, mandola, bouzouki, violoncello, sitar, violino e fisarmonica, per sottolineare quei suoni del Mediterraneo tanto cari a De Andrè, l’eterogeneità della band sta a sottolineare l’incontro delle diverse culture presenti nelle tante poesie di Faber. Sullo sfondo una scenografia unica, creata ad hoc per l’evento. Dal 1999 ad oggi, l’orchestra ha tenuto quasi 500 concerti, un po’ in tutta Italia: nelle Marche si è esibita in teatri di assoluto prestigio, teatro dell’Aquila di Fermo,teatro Rossini di Pesaro, teatro Ventidio Basso di Ascoli, teatro delle Muse di Ancona, solo per citarne alcuni. Per informazioni rivolgersi allo 0733972220; il Botteghino del Teatro è aperto lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 18 alle 20 e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14. Prevendita anche online.