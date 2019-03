CAMERINO - Rinnovata la collaborazione con l'evento di Fano, l’ateneo camerte protagonista anche nei corsi per adulti e a Fuori Passaggi

Si sono incontrati il rettore dell’università di Camerino, Claudio Pettinari, e il direttore di Passaggi Festival della Saggistica, Giovanni Belfiori. Per il 2019 si conferma la collaborazione fra l’ateneo e il festival, che negli anni è cresciuta e ha prodotto iniziative che fanno parte integrante del programma ufficiale della manifestazione. All’incontro erano presenti anche Egizia Marzocco, responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione dell’ateneo, e Ippolita Bonci Del Bene, Carolina Rondina e Clarissa Comodini per Passaggi Festival. Nella settima edizione, in programma a Fano dal 24 al 30 giugno 2019, torneranno i Calici di Scienza, appuntamento delle 19 in cui, sorseggiando un aperitivo, si converserà di scienza, chimica, biologia, in una forma assolutamente comprensibile a tutti, con aneddoti e curiosità di ogni genere. Saranno riproposti – sempre gratuiti con prenotazione obbligatoria – anche i Laboratori per ragazzi che l’Università organizza dal 2016 negli stabilimenti balneari di Lido e Sassonia e nei locali della Mediateca Montanari Memo, e che sono fra i più gettonati.

L’università di Camerino sarà protagonista anche nei corsi per adulti: è in progetto un corso su “Comunicare la Scienza”, pensato non solo per giornalisti e responsabili di uffici stampa, ma anche per tutti coloro che vogliono conoscere o approfondire il legame tra comunicazione digitale e materie scientifiche. Infine, si sta studiando un evento, a metà fra spettacolo e conversazione, su Scienza e Fumetti all’interno delle rassegne Fuori Passaggi e Passaggi fra le Nuvole, contenitori dedicati ai più giovani e al mondo delle graphic novel. Per Passaggi Festival, sarà la giovane filosofa Ippolita Bonci Del Bene a seguire gli appuntamenti con Calici di Scienza, mentre l’attività laboratoriale e i corsi saranno curati da Maddalena Palestrini.

www.passaggifestival.it