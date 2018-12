BOLOGNOLA - Posizionato a 1.400 metri e realizzato dalla pro loco sarà acceso sabato 8 dicembre alle 17

E’ l’albero di Natale luminoso più alto delle Marche quello a Pintura di Bolognola. E’ posizionato oltre i 1.400 metri. A realizzarlo l’attivissima pro loco di Bolognola che ha addobbato anche un albero nella piazza del paese. L’accensione è prevista sabato 8 dicembre alle 16,30 in piazza e alle 17 a Pintura. I due alberi faranno da sfondo agli eventi natalizi che si svolgeranno tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Preparativi anche per l’inizio della stagione sciistica: i cannoni per l’innevamento artificiale sono pronti per poter entrare in funzione non appena le temperature scenderanno sotto lo zero.