EVENTO - Sabato 1 e domenica 2 dicembre i locali distribuiti su tutto il territorio comunale proporranno aperitivi, o cene a tema, realizzati con i prodotti delle aziende artigiane della provincia per ricreare il virtuoso circuito commerciale entroterra-costa

Il salmone marinato alle rape e melograno ma anche la coratella d’agnello con le uova e la polenta con la salsiccia o il coniglio in porchetta. E poi il carciofo di Montelupone profumato al Varnelli e le alici marinate in panzanella, gli gnocchi alla papera o l’immancabile fritto misto all’ascolana, magari innaffiato da un calice dell’azienda agricola La Monacesca. E’ una forchettata delle Marche migliori quella che propone per il weekend Aperigusto. Oltre 30 bar, esercizi commerciali e ristoranti coinvolti da Confartigianato per la sesta edizione dell’iniziativa ideata dall’associazione di categoria e dedicata al mondo della ristorazione. Un’occasione per girare per i locali della città e degustare le migliori produzioni locali. Nato nel 2014 il format itinerante di Confartigianato è cresciuto e per la quarta volta arriva a Civitanova. Sabato 1 e domenica 2 dicembre 30 locali distribuiti su tutto il territorio comunale, da Fontespina fino allo stadio proporranno aperitivi o cene a tema realizzate con i prodotti delle aziende artigiane della provincia per ricreare il virtuoso circuito commerciale entroterra-costa. L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Giunta dal responsabile della ristorazione di Confartigianato Riccardo Golota e dal responsabile della sede di Civitanova Mariano Bartolini. Presenti l’assessore al Commercio Pierpaolo Borroni, il consigliere Monia Rossi e Manuela Bonifazi Presidente del mercato ittico civitanovese che ha rifornito i commercianti che prepareranno gli aperitivi a base di prodotti ittici.

Tante le novità a partire dall’evento speciale di inaugurazione e le degustazioni guidate: sabato alle ore 17, al Vittoriano di corso Umberto I lo chef Massimo Garofoli di Mescola si esibirà in un cooking show “Merluzzo, triglia, canocchie”. A seguire il progetto “Acquisti solidali” per le aziende colpite dal sisma e gli aperigusti guidati (incontro con i produttori locali) nei locali Grottino Shangai, Grammi litro, Mescola, Vittoriano e Wine Way bistrot, un nuovo locale di Corso Dalmazia aperto dall’ex calciatore di serie A Michele Paolucci e Diego Berdini, giovane civitanovese che dopo una serie di importanti esperienze nella ristorazione d’alta fascia ha fatto ritorno in città. Nell’ottica della creazione di un sistema integrato che unisca produttori, esercenti e cliente finale, quest’anno Aperigusto ha stretto una collaborazione con il Mercato Ittico Civitanovese, che fornirà pesce dell’Adriatico da assaggiare nei locali aderenti.

«Siamo orgogliosi come Amministrazione di rinnovare questo progetto di valorizzazione dei piatti tipici del nostro territorio – ha detto l’assessore Borroni. Civitanova ha un grande bacino commerciale e sta registrando un notevole incremento di aperture di nuovi locali nel settore food and beverage che la rendono sempre più attrattiva. Di fatto con questa manifestazione apriamo il programma degli eventi di Natale e diamo il via al pre-shopping della festività. Ci auguriamo un riscontro positivo». «Aperigusto – ha sottolineato il responsabile Confartigianato Golota – è nato nel 2014 a Civitanova e fu pensato proprio per questa città. Come tutti gli eventi targati Momenti del Gusto, esso vede protagonista il territorio, gli esercenti e i produttori del territorio stesso. Abbiamo voluto prestare una attenzione particolare al nostro entroterra, perché dopo la ferita del terremoto ha bisogno di un maggior aiuto. Lo scopo è anche quello di mettere in contatto i produttori locali che forniscono la materia prima con i titolari di attività commerciali che per questa occasione arricchiscono il proprio menù di piatti della tradizione». Il programma completo delle attività aderenti con menù e costi è disponibile sul sito .