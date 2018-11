IN AULA - All’ordine del giorno la discussione sul mantenimento della rete scolastica dell’entroterra, primaria condizione di ricostruzione delle comunità locali. Tra i 13 eletti che affiancheranno il presidente Antonio Pettinari, presenti i sindaci di Civitanova e Cingoli

(foto di Fabio Falcioni)

Si è insediato oggi pomeriggio il nuovo Consiglio provinciale che rimarrà in carica per un biennio. Dopo il voto politico del 31 ottobre che ha visto la vittoria del centrodestra hanno fatto oggi il loro ingresso in aula i 13 consiglieri eletti.

Cinque per il centrodestra: i sindaci di Civitanova Fabrizio Ciarapica e di Cingoli Filippo Saltamartini, dei consiglieri del Comune di Macerata Paolo Renna e Deborah Pantana e di Debora Brugnola, consigliere del Comune di Esanatoglia. Quattro sono i seggi per il centrosinistra: confermati in Consiglio Paolo Micozzi ed Enrico Marcolini, entrambi consiglieri del Comune di Macerata. Con loro Francesco Acquaroli, consigliere del Comune di Morrovalle e Stefania Settimi, consigliere del Comune di Corridonia. Tre seggi per la lista dei centristi: Tarcisio Antognozzi, consigliere del Comune di San Severino, Rosella Ruani, consigliere del Comune di Morrovalle e Rosalba Ubaldi, vice sindaco di Porto Recanati.

All’ordine del giorno, l’esame delle condizioni degli eletti, la relativa convalida della carica, una variazione al bilancio di previsione dell’ente relativa ad una rotatoria che dal Demanio Pubblico passa in carico alla Provincia e la programmazione della rete scolastica della provincia di Macerata per il 2019/2020. «Questo terzo punto è di particolare importanza – afferma Pettinari – perché si pone l’obiettivo di mantenere la situazione allo stato attuale, difendendo e tutelando soprattutto i Comuni terremotati, con particolare attenzione all’entroterra caratterizzato da piccoli centri, i più colpiti dal sisma e già in difficoltà prima di questi eventi. A questo proposito, dopo aver consultato i sindacati, i presidi, martedì 13 novembre si è svolto il Cal e in quella sede i sindaci, all’unanimità, hanno approvato un ordine del giorno che oggi viene riproposto al Consiglio Provinciale, a difesa di questi territori». Un impegno proteso al ripristino e al mantenimento del sistema d’istruzione negli stessi termini dello stato antecedente al terremoto. Per il raggiungimento di questo obiettivo è fondamentale mantenere i servizi scolastici e contare su una rete adeguata ai fabbisogni delle comunità e alle concrete potenzialità di sviluppo socio economico. Un passaggio che costituisce la primaria condizione di ricostruzione delle comunità locali.