SERRAPETRONA - In migliaia per la prima domenica alla scoperta del nettare emblema del territorio. Il 18 novembre la seconda giornata

Tutti pazzi per la Vernaccia. Partenza entusiasmante domenica a Serrapetrona per Appassimenti aperti, l’evento organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini per valorizzare il vitigno autoctono Vernaccia nera. La manifestazione ha fatto registrare una grande affluenza di pubblico, con oltre 6mila presenze stimate. Borgo affollato sin dalla mattina, sia in piazza dove vengono allestiti gli stand per le degustazioni sia nelle cantine, che grazie a questa iniziativa aprono gli appassimenti per raccontare le qualità uniche delle due espressioni del vitigno: la Vernaccia di Serrapetrona docg e il Serrapetrona doc.

Molto soddisfatti i produttori protagonisti di questa dodicesima edizione: l’azienda agricola Alberto Quacquarini, l’azienda agricola Lanfranco Quacquarini, Cantine Fontezoppa, Podere sul Lago, Terre di Serrapetrona e Vitivinicola Serboni. “Davvero una grande risposta – commentano i coordinatori Mauro Quacquarini e Massimo Serboni – con arrivi non solo dalle Marche ma anche da fuori regione, in particolare Emila Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Sono venuti a conoscere e ad apprezzare i nostri vini non solo gli appassionati ma anche i professionisti del settore, tra cui la Fisar (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, ndr) con un pullman in arrivo da Chieti”.

Una domenica in cui Serrapetrona ha potuto mettere in mostra tutte le sue eccellenze, come sottolinea il sindaco Silvia Pinzi: «Appassimenti aperti si conferma un momento fondamentale per promuovere i frutti del lavoro delle nostre aziende. Un bel riscontro anche in termini di indotto, con i ristoratori e le attività commerciali che hanno beneficiato di un bel movimento. È stato importante vedere i visitatori interessati anche ai nostri siti culturali, con tante presenze alle mostre di Palazzo Claudi e alla Chiesa di San Francesco».

E domenica 18 novembre si replica. Gli stand in piazza apriranno alle 11; dalle ore 14 via al servizio navetta gratuito che collega il centro del paese con le diverse cantine, dove sarà possibile continuare a degustare i prelibati vini da Vernaccia nera e scoprire il fascino unico degli appassimenti. Info: www.appassimentiaperti.it; facebook: Appassimenti aperti; email info@appassimentiaperti.it; comune@serrapetrona.sinp.net; tel: 0733.908321 (Comune di Serrapetrona).