MACERATA - Venerdì alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti la presentazione del libro curato da Lucio Del Gobbo e Luigi Ricci

Gli scritti del maceratese Nino Ricci diventano un libro. Venerdì 16 novembre alle 17, si svolgerà a Macerata, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto, la presentazione del libro “Una poetica della vita. Gli scritti di Nino Ricci”, raccolta degli scritti dell’artista e docente maceratese curata da Lucio Del Gobbo e Luigi Ricci e pubblicata dalla Associazione Culturale Centofiorini di Civitanova.

Nino Ricci, protagonista di spicco della cultura maceratese degli ultimi cinquanta anni, ha al suo attivo una ingente produzione artistica con varie tecniche, dalla pittura ad olio agli acquerelli, dalle incisioni all’acquaforte alle litografie e alle serigrafie.

Nel 2013 è stata allestita a Palazzo Buonaccorsi una ampia mostra antologica di sue opere (1957-2013) per iniziativa del Comune di Macerata e con il patrocinio della Regione Marche.

Nel 1980 gli è stata dedicata una monografia nella collana “Arte moderna in Italia”; un’altra monografia sulla sua opera pittorica dal 1957 al 2002 è stata pubblicata per i tipi de La Cometa di Roma nel 2003.

“Questa raccolta dei suoi scritti dedicati a memorie e riflessioni, a pittori del XX secolo, a questioni teoriche, tecniche e a fatti d’arte maceratesi e nazionali – scrive Giada Sbriccoli – permette di ricostruirne il percorso umano e creativo e l’ininterrotto e proficuo dialogo con la città natale”.

L’iniziativa è promossa dall’Accademia dei Catenati in collaborazione con la Biblioteca Mozzi Borgetti e con il patrocinio del Comune di Macerata.