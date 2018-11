MACERATA - Inaugurazione della personale del giovane artista recanatese dal titolo "Projections and visions", venerdì 9 novembre alle 17 a cura dell’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi

Venerdi 9 novembre alle 17 a Macerata nelle sale espositive al piano terra del Museo Palazzo Ricci si inaugura la mostra dell’artista vincitore della prima edizione del Premio Pannaggi/Nuova Generazione. Un premio alla creatività, che sonda il territorio marchigiano per scovare nuovi talenti, promosso dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi insieme alla Regione Marche, al Comune di Macerata, Macerata Musei e alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata. Alla sua prima edizione, il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Marco Cingolani, giovane artista recanatese che si aggiudica un premio in danaro, grazie al supporto dell’azienda Simonelli Group, e l’opportunità di esporre il suo lavoro in una mostra personale dal titolo Projections and visions. Dotato di sottile ingegno e straordinaria abilità tecnica condensati nelle opere in mostra, Marco Cingolani presenta una serie di sculture, grafiche ed installazioni che avviluppano il vuoto e catturano energie cosmiche e psichiche in esili e fluttuanti architetture ambientali piene di potenziali vitali e inaspettate suggestive visioni, realizzate espressamente per gli spazi espositivi del Museo di Palazzo Ricci. Il catalogo bilingue che racconta la mostra presenta i saluti di autorità e sostenitori del premio, un testo della curatrice Paola Ballesi ed una intervista all’artista della giornalista e critica indipendente Nikla Cingolani. L’iniziativa gode anche del contributo della ditta Mosca Srl., del Rotary club di Macerata e si avvale della collaborazione del Centro Studi Pannaggi, del Centro Studi Marche, del Centro Luigi Di Sarro, delle associazioni Alberto e Umberto Peschi e La Reggia Picena, delle Gallerie Spazio Lavì e Laboratorio 41.