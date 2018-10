MONTECOSARO - Nella sede dell'azienda l'evento per presentare la partnership. Gerardo Savini, ad del concessionario Mercedes-Benz: «Sono certo che giocheremo ambedue da protagoniste il nostro campionato ed il mio personale augurio non può che essere quello di conseguire entrambe risultati importanti»

Delta Motors spa, concessionario Mercedes-Benz delle provincie di Ancona e Macerata, si schiera al fianco della Lube Civitanova per il secondo anno.

La partnership è stata ufficializzata nella serata di ieri, nell’ambito di un evento di presentazione aperto a tutti nella sede di Montecosaro, alla presenza del presidente Luigi Lucentini della Delta Motors, degli amministratori delegati, Gerardo Savini di Delta Motors e Albino Massaccesi per la Lube Volley, del direttore sportivo Giuseppe Cormio e del capitano della squadra civitanovese Dragan Stankovic. Insieme a lui, anche tutti gli altri giocatori e lo staff del club cuciniero, presente al completo per onorare l’invito di Delta Motors. Reason why del rinnovo è ancora una volta il sostegno per le eccellenze sportive del territorio marchigiano che lega il progetto a quelli promossi in precedenza dall’azienda dorica: l’iniziativa fa rientrare Delta Motors per il secondo anno tra i partner ufficiali del club con benefit di visibilità sul campo da gioco e sugli strumenti di comunicazione della Lube Volley.

«Ringrazio tutti i presenti per l’attenzione rivolta a questo appuntamento – ha Gerardo Savini – L’amore per il territorio marchigiano ci spinge a rinnovare anche quest’anno la collaborazione con la Lube Volley che rappresenta un’eccellenza locale in termini di determinazione e di dedizione verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi. La sfida sarà, anche per quest’anno, giocare, ognuno su quello che è il proprio campo, da protagonisti. La Delta Motors punta ad accrescere la sua notorietà a livello nazionale tramite la Lube Volley e i valori che esprime nello sport. Valori che Delta Motors condivide all’interno della sua mission aziendale. Sono certo che giocheremo ambedue da protagoniste il nostro campionato ed il mio personale augurio non può che essere quello di conseguire entrambe risultati importanti»

«Avremo l’onore di abbinare anche nella nuova stagione il nostro marchio a quello di Delta Motors – dice l’amministratore delegato di della Lube Volley Albino Massaccesi – ovvero due importanti realtà della regione Marche che si uniscono in una partnership d’eccellenza. Delta Motors si occuperà della mobilità dei nostri campioni e quindi, dopo la strada percorsa insieme nella scorsa stagione, rilanciamo: stavolta proveremo ad imboccare una vera e propria autostrada».