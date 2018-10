SISMA - Nel piccolo comune montano ultima tappa del progetto "Marche: un'impresa che riparte". In programma escursioni, il pranzo e l'incontro con le testimonianze del territorio che resiste e si reinventa dopo il terremoto

Un incontro con le realtà del territorio. Dalle imprese, alle associazioni fino a chi ogni giorno si spende per uscire dalla crisi dovuta al terremoto del 2016. Domani a Castelsantangelo ultimo appuntamento con “Marche: un’impresa che riparte”. Un progetto ideato dall’associazione Con in faccia un po’ di sole, in collaborazione con Legambiente, che ha voluto nelle ultime settimane raccontare e promuovere il territorio ferito dal sisma. Il programma della giornata, patrocinata dal Comune, prevede alle 10 un’escursione alla Cascata del Pisciatore, e, a seguire, alle 12,30 circa, pranzo alla Norcineria Alto Nera. Alle 15 appuntamento nella sala polivalente “Casa Amici del Trentino” per ascoltare alcune testimonianze del territorio. Gli interventi saranno moderati dalla giornalista Barbara Olmai che, attraverso racconti e immagini, guiderà il pubblico in un viaggio per capire meglio la situazione a due anni dal sisma e per presentare alcune interessanti iniziative. Interverranno Francesca Pulcini, presidente Legambiente Marche, le tre Pro loco dell’Alto Nera, i ragazzi e le ragazze del progetto C.A.S.A., alcuni residenti, il promotore del territorio Luca Tombesi e altri testimoni della zona. Sarà nominato il vincitore del contest #sentieridelcuore organizzato da Igers Macerata e si parlerà di patrimonio culturale. Saranno anche mostrate le foto dei recuperi dei beni culturali nei comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo. Il progetto prevede anche una vetrina gratuita online per tutte le realtà che operano nei comuni del cratere del terremoto: è possibile, infatti, pubblicare gratuitamente una presentazione della propria azienda nel sito www.marcheimpresa.it. Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione: 3498650093 o marcheimpresa2018@gmail.com.