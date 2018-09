Al via Promozione,

Prima e Seconda categoria:

tutti i match del weekend

CALCIO - In Serie D la Sangiustese sarà di scena ad Isernia, il Matelica a Pineto e la Recanatese in casa del San Nicolò Notaresco. In Eccellenza il Portorecanati ospita l'Atletico Alma, il Tolentino viaggia verso Pergola mentre il Montefano in direzione Grottammare. Debutto a Colli del Tronto per l'HR Maceratese mentre la Civitanovese esordirà al Polisportivo contro il Potenza Picena

caricamento letture venerdì 21 settembre 2018 - Ore 08:44 -

Condividi +1 Email WhatsApp Condivisioni 0

di Michele Carbonari Dopo la Serie D e l’Eccellenza, sono finalmente pronte a fare il loro debutto stagionale anche la Promozione, la Prima e la Seconda categoria. Lo faranno nel prossimo weekend, tra l’attesa e la curiosità dei tifosi e degli stessi addetti ai lavori che seguiranno le tante partite in programma. Eccole nel dettaglio. Nella quarta serie nazionale le squadre maceratesi sono tutte impegnate in trasferta: la spumeggiante Sangiustese in Molise (ad Isernia) mentre il consolidato Matelica e la quadrata Recanatese in Abruzzo, rispettivamente a Pineto e in casa del San Nicolò Notaresco. Nel massimo campionato regionale, invece, l’unica che potrà contare sul fattore campo sarà il Portorecanati, che ospiterà l’Atletico Alma. La capolista Tolentino tenta di confermare il primato sul campo della Pergolese mentre il Montefano cerca i primi punti in Eccellenza a Grottammare. L’Atletico Azzurra Colli battezzerà all’esordio la neonata HR Maceratese (sabato), nel girone B di Promozione. Per attendere i cugini della Civitanovese bisognerà attendere domenica, quando al Polisportivo andrà in scena il derby con il Potenza Picena. SERIE D (2° andata – ore 15)

23/9 Campobasso – Francavilla

23/9 Isernia – Sangiustese

23/9 Jesina – Santarcangelo

23/9 Montegiorgio – Avezzano

23/9 Pineto – Matelica

23/9 RC Cesena – Olympia Agnonese

23/9 Real Giulianova – Castelfidardo

23/9 San Nicolò Notaresco – Recanatese

23/9 Savignanese – Forlì

23/9 Vastese – Sammaurese ECCELLENZA (3° andata – ore 15.30)

22/9 Porto d’Ascoli – Camerano (15)

23/9 Fabriano Cerreto – Porto Sant’Elpidio

23/9 Forsempronese – San Marco Servigliano Lorese

23/9 Grottammare – Montefano

23/9 Monticelli – Atletico Gallo Colbordolo

23/9 Pergolese – Tolentino

23/9 Portorecanati – Atletico Alma

23/9 Sassoferrato Genga – Marina

23/9 Urbania – Biagio Nazzaro PROMOZIONE A (1° andata – ore 15.30)

22/9 Villa Musone – Osimo Stazione (14.30)

22/9 Barbara – Loreto

22/9 Cantiano – Laurentina

22/9 Mondolfo – Anconitana

22/9 Osimana – Villa San Martino

22/9 Santa Veneranda – Filottranese

22/9 Valfoglia – Vigor Senigallia

23/9 Gabicce Gradara – Olimpia Marzocca (14.30) PROMOZIONE B (1° andata – ore 15.30)

22/9 Atletico Azzurra Colli – HR Maceratese

22/9 Aurora Treia – Sangiorgese

22/9 Montalto – Atletico Centobuchi

22/9 Monturano Campiglione – Futura 96

22/9 Palmense – Montecosaro

22/9 Valdichienti Ponte – Camerino (18)

23/9 Chiesanuova – Atletico Ascoli

23/9 Civitanovese – Potenza Picena PRIMA CATEGORIA C (1° andata – ore 15.30)

22/9 Pinturetta Falcor – Casette Verdini (14.30)

22/9 Cluentina – Porto Potenza

22/9 Fabiani Matelica – Elpidiense Cascinare

22/9 Fiuminata – Urbis Salvia

22/9 Muccia – Monteluponese

22/9 Passatempese – Monte e Torre

22/9 Trodica – Pioraco

22/9 Vigor Montecosaro – Corridonia SECONDA CATEGORIA D (1° andata – ore 15.30)

22/9 United Loreto – Victoria Strada (14.30)

22/9 Cameratese – Agugliano Polverigi

22/9 Castelbellino – Falconarese

22/9 Labor – San Marcello

22/9 Maiolati – Argignano

22/9 Monsano – Leonessa Montoro

22/9 Palombina Vecchia – Osimo 2011

22/9 Serrana – Calcio Castelfidardo SECONDA CATEGORIA E (1° andata – ore 15.30)

22/9 Dinamo Veregra – Montegranaro (14.30)

22/9 Morrovalle – Real Porto (14.30)

22/9 Accademia Montefano – Casette d’Ete (15)

22/9 Montecassiano – Vigor Sant’Elpidio

22/9 San Claudio – Vis Faleria

22/9 San Giuseppe – Pennese

22/9 United Civitanova – Telusiano

22/9 Csi Recanati – Aries Trodica (17.30) SECONDA CATEGORIA F (1° andata – ore 15.30)

22/9 Real Tolentino – Sarnano (14.30)

22/9 Caldarola – Ripesanginesio (15)

22/9 Juventus Club Tolentino – Cska Amatori Corridonia (15)

22/9 Appignanese – Elfa Tolentino

22/9 Belfortese – Folgore Castelraimondo

22/9 22/9 San Francesco Cingoli – Esanatoglia

22/9 Visso – Settempeda (a Camerino)

23/9 Sefrense – Vigor Macerata SECONDA CATEGORIA G (1° andata – ore 15.30)

22/9 Borgo Rosselli – Valtesino (15)

22/9 Avis Ripatransone – Atletico Porchia

22/9 Borgo Mogliano – Polisportiva Cossinea

22/9 Carassai – Mandolesi Calcio

22/9 Montottone – Magliano

22/9 Petritoli – Montefiore

22/9 Union 2000 Calcio – Corva

22/9 Grottazzolina – Spes Valdaso

© RIPRODUZIONE RISERVATA