Gli scatti del fotografo Francesco Cianciotta esposti dal 12 settembre nella sede del Centro Studi Marche nell’ambito di un progetto ideato dalla giornalista Paola Ciccioli

Donne e uomini ultraottantenni di Urbisaglia e dintorni saranno da mercoledì prossimo (12 settembre) i protagonisti di una mostra fotografica allestita a Roma nella sede del Centro Studi Marche, nella centralissima via dei Coronari.

Ideata e prodotta dalla giornalista Paola Ciccioli, la mostra ha come titolo titolo “Radici – La dignità della nostra vecchiaia” e propone venticinque scatti in cui il fotografo Francesco Cianciotta ha fissato “la bellezza di volti e mani segnati dalla fatica”. Le rughe di donne e uomini che hanno attraversato le durezze della guerra senza perdere il sorriso si confondo – come si legge nell’invito – con le linee che il lavoro dei campi compone e scompone di continuo nella terra delle armonie.

L’allestimento è frutto di una collaborazione tra il CeSMa di Roma, l’Amministrazione comunale di Urbisaglia, l’Associazione Donne della realtà e alcune delle migliori aziende enogastronomiche del territorio marchigiano. La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 12 settembre alle ore 18 alla presenza del presidente del Centro Studi Marche, Massimo Ciambotti, della direttrice Pina Gentili e del sindaco di Urbisaglia, Paolo Giubileo.

